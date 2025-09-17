Pasado el día de Covadonga, retomamos nuestras reuniones con la decepción de comprobar que el contenedor que hace de punto de encuentro continúa desplazado en otra calle, un cambio provisional que, al ritmo que llevan las obras, va camino que hacerse permanente.

Sí, en Mieres cada vez hay más calles en renovación, pero ninguna se finaliza, lo que da al distrito centro aspecto de terreno minado. El tesorero asegura que al principio vio un cartel que indicaba que el fin de obra se estimaba para antes de San Xuan. Pero no recuerda de qué año.

Nuestra zona está quedando estupenda: aceras grises y calzadas grises en combinación con el gris de la mayoría de fachadas. Un festival de color y alegría. No cabe duda de que el responsable de los asuntos cromáticos del Ayuntamiento es el tipo más sandunguero del concejo. "Al menos tuvieron el detalle de poner baldosas estilo vintage, de las que en menos de un mes ya parecen viejas y queda todo bien conjuntado", terció el secretario, que ha pasado el mes de agosto en continua trashumancia, de incendio en incendio, huyendo del Bierzo a la montaña palentina, de ahí al Jerte y a la Serra da Estrela. Aún desprende olor a humo. Nos encontramos a la delegada del sector del calzado en estado de abatimiento absoluto. "Con las calles así nadie compra zapatos. Los pares que vendimos eran para estrenar en Benidorm y Luanco", se lamentaba, arrepentida de no haber aprovechado el zafarrancho urbanístico para cerrar y tomarse unos días de vacaciones, que le habrían resultado más rentables que mantener el negocio abierto.

Como aún no estamos todos los de la tertulia, seguimos en contacto con los irreductibles veraneantes gracias a las videoconferencias: ellos nos enseñan lo guapa que es la costa levantina cuando se pone a llover a lo bestia y nosotros les quitamos las ganas de volver mostrándoles el envidiable estado de las calles que más pisamos, a las que se van uniendo las aledañas. Esto va para largo. O sea, para más largo.