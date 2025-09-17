Nicolás Sartorius, un ilustrado al servicio del bien común

Para las generaciones que han vivido la Transición, la figura de Nicolás Sartorius es sobradamente conocida. Poco puede agrandar el conocimiento de este pensador y activista demócrata el presente texto, ahora bien, es conocido que para las siguientes, el paso del tiempo, la falta de interés por conocer nuestra más reciente historia, cuando no el propósito de reescribirla por parte de algunos, ha difuminado el recuerdo de aquellos momentos convulsos y trascendentales y de los actores relevantes que nos han llevado al modelo de país y de sociedad del que hoy disfrutamos. Con este fin no está de más recordar algunos datos de la figura que nos ocupa:

Como su nombre indica, Nicolás Sartorius y Álvarez de las Asturias Bohórquez, proviene de una familia de la aristocracia. Sus padres ostentaban el título de condes, por lo que lo más natural es que el heredero Nicolás hubiese seguido las pautas que se esperaba de los miembros de esta estirpe. No fue el caso, nuestro protagonista, cursando los estudios de derecho, participa en los incipientes movimientos antifranquistas y desde el comienzo de los años sesenta se incorpora al Partido Comunista de España, siendo uno de los cofundadores de CC OO. Detenido en varias ocasiones por su actividad política, fue uno de los encausados en el famoso proceso 1001, junto a Marcelino Camacho y nuestro paisano Juan Muñiz Zapico (Juanín el de La Frecha), entre otros, pasando unos seis años en prisión.

Con el advenimiento de la democracia, jugó un papel muy relevante como diputado por el Partido Comunista e Izquierda Unida, siendo el principal inspirador de la creación del Partido Democrático de la Nueva Izquierda. También es destacable (por lo que nos toca) que en los años sesenta, en su afán por conocer las realidades en las que se desenvolvía la clase obrera y la lucha clandestina, estuvo residiendo en el Valle del Nalón durante un tiempo, conectando con los activistas obreros de la época, ligados fundamentalmente al extinto FLP (Felipe), PCE y CC OO.

Es notorio el peso de la opinión de este pensador en las posiciones estratégicas de CC OO desde sus inicios, tales como la necesidad de apoyar la integración de España en Europa o la de "europeizar" al movimiento sindical. También sus aportaciones han sido decisivas para que la Constitución del 78 recogiera la figura y el papel de los sindicatos, sin parangón en el resto de Europa. Para quienes vivimos aquellos momentos desde la militancia sindical intensa, la figura de Nicolás era sinónimo de solidez y confianza. Su formación intelectual, sus reflexiones que alumbraba y plasmaba en texto, iban mucho más allá de las necesarias reivindicaciones que exigía la libertad sindical inmediata.

La actividad sindical y política la compaginó con el ejercicio de la abogacía, fundando uno de los despachos de relevancia y prestigio en Madrid. En la actualidad continúa una prolija actividad como pensador y como colaborador en medios de comunicación, lo que le ha llevado a participar de forma muy activa en la Fundación Alternativas, o a escribir varios ensayos como el que nos ocupa.

En "La Democracia Expansiva" hace un análisis de la sociedad contemporánea, partiendo de las causa y consecuencias de las dos grandes guerras del siglo XX, la descolonización, la guerra fría, la creación de la UE, la caída del sistema soviético y del papel de los EE UU en la geopolítica contemporánea.

Sus análisis abarcan todas las grandes cuestiones que afectan a la humanidad, a Europa y a nuestro país particularmente: la globalización, el cambio climático, la necesidad de avanzar en la Europa política, el futuro de la OTAN, la reforma constitucional, el derecho de autodeterminación, el papel de los sindicatos ... aportando ideas tendentes a buscar soluciones en los diferentes campos en la que la parte marxista de su formación queda claramente reflejada.

La democracia expansiva es la forma que tiene este pensador de buscar una herramienta para abordar los necesarios cambios. Estima que la democracia tiene que expandirse tanto horizontal como verticalmente, entendiendo la horizontalidad como una ampliación geográfica, por ejemplo, al ámbito de la UE; y complementada de forma vertical, con políticas suprarregionales comunes, tal como la armonización fiscal o la eliminación de los paraísos fiscales.

Transcurrido poco más de un año desde la aparición del libro, este ensayo tiene plena vigencia, pues algunos de los hechos acaecidos con posterioridad, como la elección de Donald Trump por segunda vez y la puesta en práctica de sus políticas, o la aparición de un nuevo marco geoestratégico con China como aglutinador, no hace más que confirmar las tesis mantenidas.

El momento actual supone un cambio importantísimo. Pasamos de un mundo bipolar en la guerra fría a otro unipolar después de la desaparición del bloque soviético. Hoy se están alumbrando unas nuevas relaciones donde el protagonismo va ser compartido. Los EEUU de América dejan de ser hegemónicos y aparecen actores como China, Rusia, India, Brasil y otros, cuyo peso en el PIB mundial y en población hacen que sean imprescindibles a la hora de marcar los grandes ejes geoestratégicos. Esta realidad, complementada con nuevas formas de alianzas entre estados, ejemplo los BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghai (que representa al cuarenta por ciento de la población mundial), necesariamente crean un nuevo reparto de influencia geoestratégica y geoeconómica. No sabemos si a partir de ahora el mundo se regirá por un sistema bipolar, tripolar o multipolar, dependerá de la evolución de los diferentes polos, lo que es claro es que no va a ser como en las pasadas décadas, aunque se corre el gran riesgo de volver a una nueva "guerra fría" si lo que se consolidan son dos bloques antagónicos. La demostración de fuerza realizada por China en la conmemoración de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en la plaza de Tiananmen, refleja que esa posibilidad es muy probable.

Por otra parte, la bochornosa y desalentadora posición de la UE ante la política arancelaria de Trump, la financiación de la OTAN, o la no posición ante el genocidio israelí sobre el pueblo palestino nos lleva a la triste conclusión de que "Europa ni esta ni se le espera", lo que hace prever que en el nuevo orden mundial una de las zonas geográficas más importantes del mundo por población, PIB, cultura, etc., donde más avanzado está el estado de bienestar y la democracia, no va a contar para nada en el nuevo marco geoestratégico, con lo que esto supone. No olvidemos que la mayoría de países que convergen junto a China tienen sistemas dictatoriales por lo que en ningún caso van a ser adalides de reformas democráticas. Todo lo contrario, eso puede tener a medio plazo una fuerte repercusión en Europa, haciendo peligrar muchos de los logros del estado del bienestar y democrático que disponemos.

"La democracia expansiva" analiza estos fenómenos y frente a ellos propugna una UE más cohesionada, con un mayor nivel de federalización, que permita políticas comunes en los ámbitos fiscal, financiero, antifraude, asuntos exteriores ... En definitiva crear un actor común como herramienta de defensa de nuestros valores y de nuestra forma de vida. La actualidad nos lleva a un escepticismo no claudicante, pero realista. No es fácil que haya cambios a corto plazo en la posición de la UE, sobre todo teniendo presente que estos cambios implican la cesión de soberanía por parte de los estados, a lo que muchos no están dispuestos y que las políticas de extrema derecha están ganado posiciones, lo que hace como en el caso español que partidos como el PP cada vez se escoren más hacia prácticas y políticas reaccionarias.

"La democracia expansiva, o como superar el capitalismo" es un trabajo de un pensador comprometido que nos hace reflexionar, nos proporciona criterios y alumbra posibles vías de solución. Es reconfortante y muy de agradecer que haya personas que dedique su tiempo y esfuerzo a pensar en el bien común. En lo que concierne al autor del presente, agradezco además la coherencia y honestidad de uno de mis principales referentes.