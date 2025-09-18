La educación, el péndulo y "las ventanas rotas"

"Si la primera ventana que alguien rompe en un edificio no se arregla, la gente que disfruta rompiendo ventanas entenderá que ese edificio no le importa a nadie y romperá otras ventanas. Al final el edificio no tendrá ninguna ventana". George L. Kelling y James Q. Wilson. "The Atlantic Monthly", 1982.

Si desde el principio no se cuida algo, se envía el mensaje de que puede seguir quedando así. Sirva esta reflexión para abordar el actual estado de la enseñanza o del "negocio de la enseñanza" (tal como lo considera la milenaria cultura china) cuando se eterniza su deterioro.

Ahondar en la diferencia de criterios entre los implicados nos lleva a un conflicto en el que todos ambicionan sus soluciones. Los asalariados institutores luchan por mejorar sus condiciones laborales, por la dignificación de su profesión y la mejora de la calidad de la enseñanza. ¿Y la Administración? ¿Se esmera para brindar una formación acorde a lo hoy se requiere?

Un cada vez más amplio sector social se sigue preguntando si el experimento que los ideólogos gubernamentales fueron implantando desde hace treinta años ha acabado bien. Aquella forma de reorganizar lo educativo para liquidar las jerarquías del anterior sistema no es un asunto menor. Para imponer su nueva visión del mundo desactivaron las pocas o muchas virtudes de aquella ancestral forma de enseñar, modificando los criterios pedagógicos y ejecutando el cambio de modelo a base de la implantación de sucesivas leyes orgánicas para la teórica mejora de la calidad educativa.

Para los más píos y puritanos, tales transformaciones las llevaron a cabo ateos libertinos, valiéndose de las teorías más novedosas del momento. Relatos de esnobs para causar asombro y admiración, narrativas jamás vistas que acabarían siendo un drama para la mayoría. Posmodernos que solo decían posverdades y celebraban la pasividad de la opinión pública. La posverdad fue ese universo irracional que consistía en afirmar medias verdades, poner el relato por delante de los hechos con frases aparentemente correctas que ocultaban una intención opuesta. Pura retórica, manipulación semántica.

Todavía hoy los santos penitentes continúan dudando sobre el beneficio político que se pudo obtener con aquellas "enseñanzas obligatorias" sin valorar los inconvenientes que a la larga acarrearían a la población. ¿La actual es una enseñanza de calidad? Claro que no, exclaman, porque solo hace incrementar la molicie narcisista del alumno, instaurar el analfabetismo funcional y politizar a su antojo a los niños en la escuela.

Esto no prepara a nuestros hijos para ejercer sus responsabilidades cívicas; ya pagamos un alto precio por esa emancipación individualista, por la pérdida de valores y por el menoscabo de pensamiento crítico. "Revertir el deterioro de un sistema donde la mediocridad arrinconó al mérito y el igualitarismo a la exigencia llevará tiempo" como ya se dijo desde este propio medio. El hecho de enseñar a afrontar las asperezas de la realidad desde pequeños no hizo peores a nuestros antepasados, sino que los convirtió en personalidades más íntegras y sólidas.

Muchos fuimos espectadores activos de aquel tránsito de un extremo a otro. El péndulo que tanto abofeteó a los niños en épocas anteriores y que hoy apalea al profesorado es el mismo que ahora los asesores de la administración USA pretenden mover hacia el otro lado, es decir, hacia la exaltación de los absolutos morales, la autoridad religiosa y la pureza en la civilización, invocando las esencias judeocristianas y oponiéndose directamente a la autoconcepción de la Unión Europea. El trumpismo de Samson y Hegseth cree que el "verdadero Occidente" es sagrado, jerárquico y teológicamente anclado, algo radicalmente opuesto a un orden tradicional, pluralista y poscristiano. Alegan que el liberalismo (laicismo, tolerancia) español y europeo enfatiza el multiculturalismo, la separación de la iglesia y el Estado, la cuestión de género, lo "woke", la ecología, inmigración, etc. La "American Crusade" (cruzada americana) proclama que el futuro de los Estados Unidos depende de "exorcizar el espectro izquierdista que domina la educación, la religión y la cultura: una guerra santa de 360 grados por la causa justa".

Y como cualquier administración estadounidense lo ha querido "todo, a todas horas, en todas partes", siguen perfeccionando su industria de la persuasión, empleando la diversión a raudales como instrumento mercantil, de distracción, de control de masas y de jóvenes (Hollywood, Disney, Netflix). "Cuando la atención se destruye, se destruye la capacidad de resolver problemas", dijo Joel Nigg.

La Educación, utilizada como herramienta de dominación, acaba siendo una víctima de las diferencias irreconciliables entre la izquierda y la derecha que la conducen, como a todo, a un conflicto perpetuo (y sin conflicto ¿qué iba a ser de los que viven de él?). Los grandes partidos prefieren ahormar las leyes a sus principios ideológicos y morales antes que adoptar decisiones de común acuerdo para renovar ventanas y para que el péndulo educativo se quede fijo en su posición de equilibrio e imparcialidad y perdure ahí en el tiempo. ¿Será alguna vez esto posible? n