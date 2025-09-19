Sobre la internacionalidad langreana

Un buen amigo de Sama, que vive en un país europeo desde hace años, cada vez que viene a visitar a su familia en Langreo me repite que no deja de sorprenderle la fragmentación urbana del municipio donde nació. Esta heterogénea estructura urbana, que es fruto de un desigual desarrollo histórico, dio lugar a curiosas anécdotas relacionadas con una hiperbólica visión universal del municipio, no exenta de ironía en algún caso.

A principios de los años cincuenta del siglo pasado, Faustino Fernández, conocido entrañablemente por "Cayeyo", fue protagonista en las primeras fallas promovidas en Sama por Festejos de Santiago. Su ninot fue indultado (se libró de ser quemado) por su valor estético y por tratarse de un personaje muy popular en Langreo.

Pues bien, Faustino solía decir con intención jocosa que se consideraba "un internacional de Langreo", porque había nacido en Ciaño, vivido en La Felguera y afincado en Sama, donde se había casado, hasta los sesenta y cinco años.

El que fuera alcalde de Langreo entre 1987 y 1995, Francisco González Zapico, en el acto de presentación del tercer volumen de los pregones de los langreanos de honor, editado por la Sociedad de Festejos de El Carbayu, hizo esta sorprendente afirmación: "Langreo, por principio, y como se constata a lo largo de la historia, es un estado federal"

En un animado y concurrido coloquio celebrado en el Instituto Santa Bárbara de La Felguera en los años noventa del siglo pasado sobre el localismo langreano, un interlocutor se refirió con cierto énfasis a Benjamín Mateo como un poeta universal, matizando que esa condición le venía dada por ser un "poeta de todo Langreo".

Y Sabino Alonso Fueyo, periodista, profesor y político, nacido en Lada, que dirigió el diario "Arriba" y fue consejero de Información y Turismo en la embajada de España en Lisboa, escribió multitud de artículos en diversos medios de comunicación sobre diferentes aspectos de la vida langreana, con esta original versión: "Desde Roíles, Barros, Cotorraso o Ciaño, el langreano auténtico defiende la universalidad del lugar. Por eso se encuentra en todos los lugares del mundo".

Por otra parte, en el programa presentado por el Centro de Iniciativas Económico-Sociales del Valle del Nalón a las elecciones municipales de 1970 se incluía el reconocimiento jurídico de la fusión de las villas de La Felguera Sama y Ciaño con el nombre común de Langreo, que sería la capital del municipio. En el documento, elaborado por el candidato Cayo Rodríguez-Ponga Ajuria, se resaltaban los beneficios de esta fusión, ya que la nueva ciudad tendría más habitantes (unos 50.000) que algunas capitales de provincia, con los beneficios de todo orden que a escala provincial y nacional se derivarían con la modificación urbana.

Asimismo, el Pleno Local del Movimiento presentaba cuatro años después otra iniciativa en la que proponía articular la ciudad de Langreo integrando en un solo núcleo urbano las mismas poblaciones de Ciaño, Sama y La Felguera. En esta moción se abundaba en las excelencias de la unidad, teniendo en cuenta el punto cuarto del Principios Fundamentales del Movimiento Nacional referido a la unidad "entre las tierras y los hombres de España". Sobre esta cuestión hubo un discrepante que sostenía que la patria no la formaban los pueblos por su unión física y nominal, sino por la "unidad en un mismo destino universal".

En las dos sesiones del Ayuntamiento celebradas el 30 de septiembre y 28 de octubre de 1983 se aprobó la instauración de la ciudad de Langreo formada esta vez por los distritos de Ciaño, Sama, La Felguera, Lada, Barros y Villa, que se convertían así en la capital del concejo sustituyendo a Sama. Esta modificación fue aprobada definitivamente por el Principado de Asturias en junio de 1986.

De todas formas, creo que el nombre de ciudad de Langreo no deja de ser un sello de carácter administrativo, pero con escasa incidencia social.

En definitiva, la verdadera proyección a escala nacional e internacional coincide en Langreo con el auge de su potente actividad industrial y minera. De las empresas actuales, la farmacéutica Bayer Hispania S.L. es el ejemplo más genuino de esa proyección universal. Y la asociación cultural "Langreanos en el mundo" representaría simbólica y efectivamente esa pujanza histórica y social de Langreo.