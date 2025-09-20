Septiembre, el tiempo de volver a la escuela

En este tiempo casi otoñal vienen a mi mente aquellos tiempos de docencia escolar. Días de comienzo de curso tras un verano eterno de chapuzones fluviales, paseos en bicicleta BH, merienda vespertina con el bocadillo de tortilla de patatas, el "Orange Crush" y mucha diversión.

Pero la remembranza en mi retina va directa a aquella escuela graduada con los pupitres pertrechados con el tintero, la tinta china y el plumín para pintar montañas nevadas y barquitos en trazos bien definidos. También en aquella maleta de cuero viejo marrón había espacio para el estuche con los lápices de colores, el tajalápiz, la goma de borrar Milán, el lapicero de grafito Faber-Castell y la enciclopedia Álvarez. Útiles imprescindibles para conformar un aprendizaje bien servido para nuestra conciencia infantil. Y en ese decorado escolar el olor a madera vetusta y a esa goma de borrar de efluvios a pan recién horneado. Olores que todavía persisten en mi olfato perenne con el trasfondo de la pizarra intensa y esa tiza de nunca acabar, de los ríos de España, ciudades y comarcas, sintaxis ortográfica, la tabla de multiplicar y la raíz cuadrada. Y en cada aula de la primera a la cuarta, superadas en un curso, un maestro entregado a sus menesteres con la educación por montera y una enseñanza con notable pedagogía para niños con ansias de saber.

Las cuatro reglas iniciáticas estaban recogidas en la enciclopedia Álvarez en una síntesis didáctica para un conocimiento variado y práctico.

Hoy todavía recuerdo aquel libro único y especialmente aquella goma de borrar Milan como un objeto icónico y que dejó huella en mi mente de infante aplicado con los despistes propios de un niño con una realidad desbordante –hiperactividad– al decir de los maestros. Y en mi imaginación vuelven aquellos objetos escolares tan preciados en un regreso a la inocencia que es la forma más certera de sujetarse frente a un mundo complejo que se tambalea con tantas guerras absurdas y un holocausto incomprensible alejado de mentes sensatas y exigentes.

Vuelve el otoño, la escuela nos espera, las castañas asadas bien calientes y guarnecidas en los bolsos del pantalón corto de pana, "el maletu" bien adornado con los cuatro objetos necesarios para saber un poco más y el estuche mágico con los lapiceros de colores y el sacapuntas infalible que significaba un nuevo despertar. Un ejemplo gráfico en mi memoria que hace sentirme dichoso y recordar aquellos lejanos tiempos cuando una goma de borrar y un lapicero eran el no va a más.

Y en medio de esta historia de leyenda los maestros don José Valdés, don José Alonso, don Juan Corral y don Celestino que me enseñaron los conceptos del saber anclados a esos materiales de alto valor escolar.

¿Algo que borrar? Pues con la goma Milan limpiaría los malos momentos sucedidos por furia del maestro con la vara de avellano en nuestros glúteos.

¡Cosas de la escuela!