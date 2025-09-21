Lo que no te cuentan de las pensiones

Desde que tengo uso de razón sindical vengo escuchando el mismo mensaje, repetido hasta la saciedad, de que el sistema público de pensiones está al borde del colapso. Que no hay dinero suficiente, que cada vez hay más jubilados y menos trabajadores, que las pensiones son una carga insoportable para el Estado. Y como consecuencia, nos dicen que debemos trabajar más años, cobrar menos y callar con resignación cristiana.

Sin embargo, cuando se analizan los datos, la conclusión es muy distinta al comprobar fehacientemente que el sistema público de pensiones no está en crisis, sino que es uno de los pilares fundamentales de la estabilidad económica y social.

Este relato catastrofista sobre las pensiones no es nuevo, ni casual. Desde los años 90, organismos como el Banco Mundial vienen impulsando abiertamente la sustitución de los sistemas públicos de reparto por modelos de capitalización privada. Su famoso informe de 1994, "Averting the Old Age Crisis", planteaba que cada trabajador debía ahorrar para sí mismo, invirtiendo en los mercados financieros su futura jubilación. Otros organismos, como el FMI o la OCDE se han especializado en impulsar la política del miedo, pero la realidad es que el tan cacareado colapso de los sistemas públicos de pensiones no ha ocurrido en los países centrales de la OCDE durante estos años anunciados, aunque sí han conseguido, con la política del miedo, introducir reformas paramétricas, tales como el cambio de la edad para el retiro o alguna que otra privatización parcial.

Al respecto, se pretende inducir auténticas "fake news", haciéndonos creer que las pensiones sólo son una carga, ocultándonos intencionadamente que el dinero destinado a ellas –nuestro dinero– suponen un enorme motor económico que produce réditos significativos en las cuentas del país, aunque silenciando que, detrás de esa campaña, sostenida en el tiempo, se ocultan los intereses de los grandes grupos financieros en su objetivo de abrir el mercado de las pensiones públicas a la voracidad de los fondos privados. Un mercado multimillonario que, en el caso europeo, representa unos siete billones de euros.

En ese mismo objetivo sería el mismísimo Parlamento Europeo quien, con fecha 4 de abril de 2019, aprobaba el Plan Europeo de Pensiones Privadas. Un modelo pintado de público/privado, para ir preparando el terreno y cuando las condiciones políticas lo permitan, reducir las cuantías de las pensiones, aumentando, para conseguirlo, los años de cotización, todo ello condimentado mediante una estrategia del miedo.

Como ha quedado apuntado al inicio del artículo, la gran mentira, repetida hasta la saciedad, es que las pensiones son un lastre para la economía, hablándonos del "coste en pensiones", "sanidad" o "enseñanza", y en cambio se nos diga que el gasto militar es una "inversión", cuando la realidad nos demuestra que las pensiones son uno de los motores más potentes del crecimiento económico. Es necesario decir que el dinero recibido por los jubilados no se guarda, sino que se gasta todos los días en bienes y servicios esenciales, tales como alimentación, vivienda, sanidad, transporte y ocio, sosteniendo así el consumo interno, el empleo y la recaudación fiscal derivada de la actividad económica generada directa o indirectamente.

En nuestro país, el gasto en pensiones representa más del 13% del consumo privado, dinamizando sectores fundamentales para la economía nacional, aportando las pensiones públicas más de 20.000 millones de euros adicionales al erario cada año gracias al efecto multiplicador del consumo, el empleo y los ingresos fiscales, generando alrededor de 1,5 millones de empleos, lo que equivale aproximadamente al 5% del empleo total en España. Por lo tanto, reducir las pensiones sería tanto como pegarse un tiro en el pie, ya que empobrecería a millones de jubilados, ralentizando toda la economía, aumentando el paro y debilitando la recaudación pública. Imaginémonos por un momento, a modo de ejemplo, lo que ocurriría con los pueblos creados por toda costa española para el turismo, si no fuera por los viajes del IMSERSO durante las épocas bajas del año.

En definitiva, la necesaria reforma del sistema de pensiones debería de centrarse en medidas claras y decididas, siendo imprescindible la realización de una auditoria sobre la deuda de la Seguridad Social para esclarecer de manera transparente cómo se ha generado, a la vez que depurando las responsabilidades por los desvíos injustificados de fondos públicos. Además, se debe restituir todo el dinero que ha sido desviado durante años hacia otros fines ajenos a las pensiones, un paso imprescindible para reforzar la salud financiera del sistema.

A modo de conclusión, se debe dejar muy claro que el sistema público de pensiones no es una carga que eliminar. Es una conquista que debemos proteger, fortalecer y ampliar para las próximas generaciones, de tal manera que, frente al relato del miedo y la resignación, los datos demuestran que las pensiones públicas son parte de la solución, no del problema. Nos llaman insostenibles a nosotros, pero lo que no se sostiene ya es su relato. La historia nos muestra que las pensiones no son cifras, sino derechos sociales construidos de manera colectiva, y su destrucción es uno de los objetivos estratégicos de un capitalismo financiero que no tolera la autonomía de lo social.