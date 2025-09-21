Como casi siempre, los titulares de mis artículos no surgen del azar. Por lo común, proceden de alguna fuente que mana agua rica en minerales o, como en este caso, al contrario, pues se trata de un venero al que no cabe atribuirle ningún flujo positivo, sino más bien un charco de fango y de ignominia.

La frase en cuestión no guarda semejanza alguna con otras del mismo talante. Léase clásicos del celuloide como "Una mina de oro, un padre roto y un hijo valiente" o la mejicana "La mina de oro", entre algunas que se podrían citar. En la primera de ellas, un forastero con un corazón justo desafía a un tirano sin alma, que en esta ocasión, y a tenor de la frase escuchada en las noticias de la televisión, podría sustituirse por un dictador desalmado, Netanyahu, que pretende arrasar todo un territorio al completo, para después repartirse las ganancias con su compinche Trump, no menos inhumano que él.

"Una mina de oro inmobiliaria", esa ha sido la definición del ministro de Hacienda de Netanyahu refiriéndose a la franja. Palabras que fueron dichas en un congreso inmobiliario, repantigado en un sillón, jaleado por las risas de los asistentes, mientras las bombas no dejaban de caer sobre Gaza. Entre tanto, los encargados de mantener el orden, Naciones Unidas y demás instancias internacionales, permanecen mudos o levantan la voz con escasa energía. Todo lo cual nos lleva a preguntarnos por el papel de las organizaciones internacionales, hasta el punto de que no resultaría extraño afirmar que desde la huella del Holocausto hasta la masacre de Gaza (genocidio sería su definición correcta, según el 82% de ciudadanos de este país), dichos organismos no han cumplido en verdad con la tarea para la que fueron creados al final de la Segunda Guerra Mundial..

Dado que los puentes son un punto de paso, y obligatorio en muchas ocasiones, era lógico que la ronda televisiva me condujera hasta las ruedas de la Vuelta a España, en donde abundaron las muestras de apoyo a Palestina y también los pinchazos de quienes, en el mejor de los casos, siguen empeñados en dividir el pavimento del deporte y la política, cuando no aprovechan la ocasión (son lamentables las palabras de Perico Delgado sobre el negocio de la venta de banderas palestinas) para defender posiciones a favor de quienes están perpetrando la cruel matanza de un pueblo.

Menos mal que hay también otros deportistas destacados que muestran su apoyo a la causa Palestina. Entre ellos, y dando una vez más ejemplo de lo que significa la defensa de la justicia social y los derechos humanos, el delantero del Celta de Vigo, Borja Iglesias, que dijo: "Me sorprende que le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio, por ejemplo". Del mismo modo, es loable la postura de la Federación Vasca de fútbol para celebrar un partido amistoso entre Euskadi y Palestina.

"La muerte de la empatía humana es uno de los primeros y más reveladores signos de una cultura a punto de caer en la barbarie", según Hannah Arendt, una de las filósofas e historiadora alemana más influyente. Y de eso se trata en el caso de Palestina, de la insensibilidad ante un proceso de deshumanización organizada, del que dan ejemplo los proyectos de extrema derecha en Europa y que en nuestro país están representados por la retórica fascista de Vox.

La película "La zona de interés", que explora la vida de una familia nazi que vive justo al lado del campo de concentración de Auschwitz, debiera ser de obligada visita siempre pero aún más en estos tiempos.