«Ecos del Nalón», popurrí asturiano de inspiración surf

A mediados de la década de los sesenta del siglo XX el surf -según el canon, sugestivas y animadas guitarras «reverb» con querencia playera- ya era un género/estilo musical al que la prensa generalista española hacía referencia con cierta asiduidad. En los periódicos asturianos encontramos reiterados anuncios de una academia de baile -la mítica de Mariano Castro en Xixón ofertándolo dentro de sus especialidades: twist, bossa o el mismísimo hully-gully- donde se publicitaba como una moderna, también tildada de ritmo internacional, danza «que ahora bailan los elegantes de Paris».

Por su parte, si bien a lo que quedaba del aparato franquista más reaccionario no le hacía mucha gracia los valores que la «escena surf» representaba: hedonismo, vida en comuna, defensa a ultranza de la libertad personal, y sobre todo, gusto por los compases «exóticos», visto lo exiguo de su implantación en el inquebrantable terruño hispano, tampoco se mostró, en lo que concierne estrictamente al ámbito musical, extremadamente beligerante –o al menos no lo consiguió– ante su presencia en prensa, radio y cine. No en vano, el término surf fue utilizado, espurias apropiaciones de por medio, como juvenil reclamo del ya solvente mercado de consumo pop patrio.

No extraña pues que en 1969 la editora de partituras Ediciones Musicales Orfeo, junto a «Cumbia Celeste» (A. Ferreiro) pusiese a la venta «Ecos del Nalón» (C. Velasco), esta última bajo el apodo estilístico de surf. Piezas dirigidas a las orquestas de baile en las que se indicaba que: «Seis minutos para escuchar estos números y habrán incorporado a su repertorio dos estupendas composiciones de indudable éxito». Por esta época, el sector discográfico, la radio y en menor medida la televisión todavía no habían arrinconado la otra fuente de ingresos de estas empresas provenientes de la venta propiamente de las partituras y de los derechos vía su interpretación por los conjuntos musicales.

«Ecos del Nalón», con un tenue ritmo «beat» incluye, tal como la ha descifrado Iván Menéndez Loredo (pianista y contrabajista «gatu») tres piezas clásicas del folklore asturiano: «Asturies, patria querida», «A mí me gusta la gaita» y «El trébole». La letras de estas tonadas han sufrido en algunos casos profundas modificaciones, por ejemplo la correspondiente a nuestro himno, que para esta ocasión ha trasmutado en una sorprendente erótico-religiosa alabanza de sus mujeres «de bellas formas y caras angelicales» en una «Asturias, tierra de ensueño», todo ello adornado con una completa lista de evidentes y predecibles tópicos paisajísticos y afectivo-emocionales.

De cualquier forma, lo más destacable de esta partitura es la conjunción de modernidad y tradición sonora, con el fin último de ampliar el repertorio de unas orquestas necesitadas, como desde siempre ha exigido la música popular, de su constante renovación. Y es que con independencia de los resultados artísticos finales, en esta ocasión circunscritos al papel pautado, espacio donde el, o la intérprete, goza de un nada despreciable margen de actuación, no podemos menos que maravillarnos de que alguien haya «intentando» llevar al terreno sónico surfero uno de los popurrís asturianos – encabezado por el «Asturies, patria querida»– más característicos de los últimos decenios. Instrumentalmente «adobado» para la ocasión por una sección rítmica (contrabajo y batería), guitarra-acordeón y un exuberante apartado de vientos (un trombón, dos trompetas, dos saxos altos y un tenor).

Desconocedores de sí existe grabación al respecto, el solo hecho de haber intentado esta fusión pone de relieve dos importantes cuestiones: el interés del compositor por renovar el folklore tradicional asturiano y la necesidad de ofrecer a las clases sociales populares un novedoso inventario de ritmos acorde a los nuevos tiempos sociales y económicos en una sociedad capitalista trufada de cadencias latinas y anglo-norteamericanas.

En 1969 los principales municipios de la cuencas mineras centrales asturianas fueron encuadradas en el denominado II Polo de Desarrollo de Oviedo, uno de los enésimos, y fallidos, planes de restructuración y ordenación económica y urbana que nos ha tocado padecer, con las caducas, y no tanto, humeantes chimeneas y las sepultadas bocaminas y los esforzados castilletes como telón de fondo. Acompañando a la incertidumbre que la sempiterna crisis del carbón nos «regalaba», toda la pléyade de agrupaciones musicales existentes en la comarca –exclúyanse a las de la clásica y a los cantautores todavía en fase embrionaria– ponían una edulcorada –folki y pop– sintonía donde «ahogar» tales lamentos. Doy por seguro que el surf, al menos en espíritu, con sabor asturiano «Ecos del Nalón» tuvo que haber sonado en las romerías y salas de fiestas que la jalonaban. Habrá que esperar dieciocho años a que los Stukas graben su «Surfing en el Nalón» (C. Martagón), pionera canción ochentera en la historia de este género/estilo a nivel nacional -y uno de los epílogos sonoros del fin de nuestro erróneo sueño de eterno progreso industrial- para que en el Nalón las tonalidades surf dejasen de ser una evocadora partitura del desarrollismo franquista.