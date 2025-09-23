El hogar del revolucionario

Hace dos años publiqué el libro "Jesús Ibáñez, vida y acción de un revolucionario heterodoxo" desvelando la biografía de este personaje fundamental en nuestra historia reciente. En uno de sus capítulos cité de paso el reportaje que el periodista Francisco Carames Riopedre hizo sobre la familia del rebelde cuando este ya llevaba cinco años en Rusia y hoy voy a traer a esta página alguno de sus párrafos, porque creo que merece la pena conocerlos.

Carames había nacido en la aldea asturiana de Siares, en Castropol, aunque sus padres residían en Ribadeo. Era republicano y masón y en su historial como periodista figura la fundación de un periódico en Langreo. Después pasó a residir en Oviedo desde donde enviaba sus colaboraciones a varios diarios, entre ellos "La Libertad". En él publicó el 26 de octubre de 1930 una crónica con este largo encabezamiento: "La esposa y los cuatro hijos de Jesús Ibáñez, el comunista que en Moscú traduce obras para el Estado soviético y es el imprescindible de quienes visitan la República proletaria".

Efectivamente, Ibáñez había estado en Rusia por primera vez entre mayo y agosto de 1921 formando parte de la delegación que la CNT envió al congreso fundacional de la Internacional Sindical Roja, junto a Joaquín Maurín, Andréu Nin, el valenciano Hilario Arlandis y Gastón Leval, quien representaba a la Federación de Grupos Anarquistas. Cuando retornó tuvo que hacer frente a acusaciones policiales de todo tipo, entre ellas la de haber participado en el atentado que causó la muerte al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Dato.

Como no dejaba de entrar y salir de comisarías y cárceles, intentando escapar de ese acoso viajó de nuevo a la URSS en 1925. Allí trabajó en Leningrado como funcionario de la Internacional y secretario de Andréu Nin, publicando al mismo tiempo crónicas políticas y de formación teórica que le permitían enviar algo de dinero a España para ayudar a su mujer y sus hijos a los que tardó ocho años en volver a ver antes de regresar a España.

Jesús Ibáñez se había casado el 7 de mayo de 1910 con Josefa González Menéndez, "Chefina", en la Iglesia de San Julián de Los Prados de Oviedo, donde vivía en aquel momento, y muy pronto fueron llegando los hijos, hasta cuatro, por lo que decidió buscar una ocupación estable. Se trasladó a Mieres donde abrió un taller de carpintería en el nº 81 del barrio de Oñón, que servía a la vez de escenario para las asambleas de los obreros críticos con el SOMA de Manuel Llaneza. Pronto, estas actividades pudieron más que la garlopa y no tardó en dedicarse a tiempo completo al sindicalismo revolucionario. Yendo al reportaje, el periodista se refirió a la última vez que había visto al activista antes de su partida: "Recordamos nosotros fechas pasadas en La Felguera cuando Jesús realizaba su labor de emancipación obrera. Recordamos que le veíamos más tarde, la última vez al final del verano de 1925 en un paseo del Campo de San Francisco, de Oviedo, leyendo muy de madrugada. Entre contristado y enfurecido nos decía -Tengo que marchar -¿Cómo vas a arreglarte? -Como sea. Me hacen la vida imposible. Sistemáticamente, sin que se me pueda achacar ningún delito me encierran en la cárcel y mi compañera y mis hijos pasan lo que no quieras saber".

A continuación contó cómo se había planteado escribir la crónica: "Nos hallábamos en la redacción del periódico en que trabajamos, cuando un hombre se aproximó.

-Vengo a que me hagan la justicia de llamar la atención de un médico que se niega a reconocer un hijo mío enfermo de gravedad. Había tanta emoción en sus palabras que instintivamente levantamos la cabeza de la máquina en que escribíamos y… ¡Qué parecido es usted a Jesús Ibáñez!

-¡Y tanto! Es mi hermano.

-¿Cómo se llama usted?

-José María.

-Y la familia de Jesús, ¿En dónde está?

– Aquí, en La Tenderina.

-Mañana voy a visitarla".

Así lo hizo. A Carames le llamó la atención la limpieza y el orden de aquella casa que estaba vigilada día y noche por la policía. Chefina sostenía a sus hijos sirviendo en una casa de la calle Magdalena; Manolo, con solo quince años, también trabajaba en un garaje; Libertad tenía doce años, Fraternidad doce y Marina solo siete. Mientras esperaban la llegada del mayor para que el fotógrafo pudiese sacar una imagen de todos juntos, las niñas le enseñaron al periodista las postales que de vez en cuando mandaba su padre, entre ellas alguna del Cáucaso donde había pasado una semana reponiéndose de una enfermedad.

"-¿Le envía algún dinero Jesús?

-Lo que puede. Últimamente don Pedro de Repide me ha traído 800 pesetas

-¿No puede girar él?

-No. Antes de prohibirlo, me enviaba cada mes por mediación de Italia 300 pesetas, después se prohibió girar cualquier dinero procedente de Rusia. Y aquí me tiene usted, que muchas veces me escriben de Alemania, de Francia o de Madrid para decirme que me remiten dinero entregado por mi esposo. Don Federico Vergara Vicuña me escribió desde París. Había traído unos objetos de Rusia y me envió el importe de la venta de los mismos. El notario señor Hidalgo hizo llegar a mi poder 1.000 pesetas, que tuvo la gentileza de entregarme antes de recogerlas él. Don Pedro Rico me trajo otras 1.000 y un par de fotografías hechas en Moscú al lado de Jesús".

Lo cierto es que otra de las actividades de Ibáñez era la de servir de guía a los viajeros españoles que se acercaban a conocer la realidad soviética. Todos quedaron contentos, sobre todo Diego Hidalgo, quien plasmó su experiencia en el libro Un notario español en Rusia ilustrado con abundantes fotografías de los dos. Más tarde, Hidalgo fue nombrado ministro de la Guerra y cuando vino a Asturias para restablecer el orden, lo primero que hizo fue buscar al revolucionario que se recuperaba de una herida de bala en el hospital habilitado en la Escuela de Capataces de Mieres, pero este ya había huido antes de su llegada.

Francisco Carames preguntó a Chefina por las dificultad que suponía recibir aquellos envíos que debían recorrer toda Europa:

"-Una vez ocurrió algo, y muy doloroso, porque el dinero que yo necesitaba para dar de comer a mis hijos anduvo rodando. Al regresar de un viaje a Moscú el abogado don Virgilio Carretero me traía dinero. Fue detenido por sus ideas y despojado de cuanto tenía encima. Desde la cárcel me escribió contándome que le habían dejado sin las pesetas que Jesús le diera para mí. Añadía que tenía esperanzas de que le sería devuelto el dinero, pero en tanto yo...

-¿Se lo entregaron al fin?

-Sí. Desde Madrid vino un policía en automóvil a traerlo. El día 4 de marzo de 1928 a las cuatro de la madrugada me llamaron para notificarme que en la Comisaría estaba a mi disposición".

Virgilio Carretero Maenza fue uno de los fundadores del Partido Comunista y su principal organizador en Toledo. Fue detenido en numerosas ocasiones tanto durante la Dictadura de Primo de Rivera como durante la II República. Chefina se refería a la ocurrida en 1927, cuando la policía le esperó en la frontera de Port Bou al regresar de un viaje de formación política e instrucción militar en la URSS. En el registro le incautaron el dinero que se le había confiado para entregar en Oviedo,

En 1930 Jesús Ibáñez llegó a Asturias, dispuesto a pedir su ingreso en el PSOE y a normalizar su vida, entonces el periodista Francisco Carames retomó al personaje y fue a entrevistarlo mostrándolo a sus lectores de La Libertad como un hombre pacífico y hogareño: "Su rostro de niño no ha cambiado con los embates de la lucha ni con la dura brega de muchas jornadas penosas. Sus 43 años diríanse rejuvenecidos al volver a su hogar. En torno a una mesa, por completo llena de libros escritos en ruso, bromea con sus hijos simulando un niño más".

Sin embargo, Jesús nunca fue un hombre tranquilo: estuvo en primera línea tanto en la revolución de 1934 como en la guerra española y se exilió alejándose definitivamente de los suyos para salvarse de la represión franquista. Al morir, el 16 de diciembre de 1947 en una pensión de la calle Sonora 128 en México D.F, estaba solo.