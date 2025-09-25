Orlé celebra su centenario como parroquia rural

Los vecinos de Orlé celebraron este pasado sábado su primer centenario como Entidad Local Menor, antecesora de las actuales parroquias rurales y de gran importancia como forma tradicional de convivencia y de asentamiento de la población asturiana, tal y como se reconoce en el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.

El acto fue presidido por el señor Olmo Ron, director general de Cooperación Local, quien estuvo acompañado del señor Marcos Niño Gayoso, director general de Reto Demográfico; el alcalde de Caso, Miguel Ángel Fernández Iglesias, y los miembros de la directiva de la Federación de Parroquias Rurales de Asturias. El salón social de Orlé estaba lleno de orleanos que acudieron desde diversas partes de Asturias y España para conmemorar tan señalado día.

Para contextualizar la relevancia de tener la condición de parroquia rural, se expusieron sus antecedentes históricos, pues este reconocimiento culminaba un proceso histórico de siete siglos de duración, a lo largo del cual los vecinos de Orlé estuvieron sometidos al poder feudal y bajo la tutela de un señorío jurisdiccional al que hicieron frente, reivindicando los derechos sobre la gestión del territorio que les había sido sustraído cuando, en el año 1201, el rey Alfonso IX donó el lugar de Orlé a Pedro García de Orlé.

Posteriormente se recordaron los nombres de los que ostentaron el cargo de presidentes de la parroquia rural así como sus logros en beneficios de la comunidad.

Asimismo, se realizó una proyección que muestra la transformación del pueblo constatando la mejoría en la calidad de vida de los vecinos.

Para dejar constancia de este momento histórico, los vecinos de Orlé posaron para una fotográfica de grupo dispuestos de manera que formaban la palabra de Orlé, como símbolo de reafirmación del nombre de su pueblo, que en la actualidad está cuestionado por la Xunta Asesora de Toponimia.

En virtud del documento de donación del año 1201, y tras obtener la autorización del emperador Carlos V, Rodrigo de Caso instituía en el año 1531 el mayorazgo de Orlé, uno de los más antiguos de Asturias, estableciendo un señorío territorial y jurisdiccional que suponía un agravio para los vecinos de Orlé. En el ámbito territorial vinculaba numerosas propiedades, incluidos los pastos comunes del término parroquial de Orlé, convirtiéndolos en inalienables, indivisibles e inembargables.

Por otro lado, como titular del señorío jurisdiccional detentaba el poder político nombrando jueces y alcaldes, a la vez que se atribuía la competencia para juzgar en el orden civil y penal, pudiendo incluso ejecutar las penas capitales. Todavía a finales del siglo XVIII existía en Orlé un lugar conocido como "La Picota", emplazamiento donde se ejecutaban las penas físicas impuestas a los condenados.

Asimismo, el titular del mayorazgo de Orlé tenía el derecho de proponer al obispo de Oviedo a quienes ejercían el curato en las parroquias de Orlé y El Tozu, extendiendo así el dominio social al control espiritual de las gentes de estos lugares en una época en la que la Iglesia tenía un gran ascendiente sobre la vida de las personas.

A pesar de que en el año 1550 las justicias y regidores del concejo de Caso denunciaron ante el rey hasta en cuatro ocasiones la ocupación del lugar de Orlé y los pastos comunes del concejo por parte de diferentes miembros de la familia Caso, no fue posible revertir la situación, debido a la influencia que esta familia tenía sobre el corregidor de Oviedo.

Sin duda, tantos siglos subyugados a las veleidades de los titulares del señorío jurisdiccional operaron una gran unión entre las familias del pueblo, pues solo unidos podían hacer frente a a la poderosa familia Caso Orlé.

A principios del siglo XIX, con el fin del Antiguo Régimen, se decretó la desaparición de los señoríos jurisdiccionales, pero en el caso de los territoriales era necesario que quienes tenían la posesión mostraran los títulos de adquisición. Ante la falta de títulos de adquisición sobre los pastos comunes, los vecinos de Orlé intentaron de nuevo el desahucio de los Caso Orlé y pleitearon ante la Real Audiencia de Oviedo, pero la inestabilidad política que caracterizó a ese periodo favoreció que el último mayorazgo mantuviera la posesión.

Finalmente, el Real Decreto de 8 de marzo de 1924 por el que se aprobaba el estatuto municipal daba carta de naturaleza a las Entidades Locales Menores, como aquellas parroquias que forman conjunto de personas y bienes con derechos o intereses peculiares y colectivos, diferenciables de los generales del municipio. Esta fue la base legal que aprovecharon los de Orlé, pues en el catálogo de montes de 1885 constaba el monte de Purupintu como propiedad del pueblo de Orlé, y numerosas ordenanzas desde el siglo XVIII daban fe de la gestión comunal del mismo.

Con el establecimiento de la Entidad Local Menor, Orlé iniciaba un periodo ilusionante para sus vecinos. Eran tiempos de una intensa actividad ganadera,y al poder subastar los productos maderables, la caza y la pesca de Purupintu, se saneaba la situación económica en beneficio directo de la comunidad.

Cien años después, parte de las competencias que ejercían sobre el monte Purupintu han sido atribuidas a otros órganos de la Administración autonómica, o bien se ha promulgado diversa normativa e instrumentos de gestión que limitan su explotación. No obstante, los vecinos de Orlé tan sólo piden dignidad, que se les devuelva el nombre del pueblo, secuestrado ahora por otros "homes – e muyeres- poderosos e emparentados".