Jean-Pierre Filiu es un historiador, arabista, catedrático y exdiplomático francés que lleva más de cuarenta años visitando Gaza y estudiando su larga y apasionante historia. A finales del pasado año, Médicos Sin Fronteras le invitó a volver. Pasó un mes en la zona segura de Al Mawasi, menos de nueve kilómetros cuadrados (un 12% del territorio), donde se refugiaban más de medio millón de personas.

Sobre esta experiencia acaba de publicar un ensayo en francés "Un historien à Gaza" (Un historiador en Gaza). Y ha declarado abatido que nadie le había preparado para lo que ha visto y vivido esos días en Gaza: "Es peor que cualquiera otra cosa que podáis imaginar, el territorio que yo había conocido y estudiado ya no existe. Y lo que queda no se puede describir".

Sostiene también que se ha convertido a Gaza en el laboratorio de un mundo sin ningún derecho. Un mundo en que se ha llegado a un grado tal de deshumanización que, como historiador, nunca había imaginado. Un mundo en el que se mata en directo y de forma atroz e indiscriminada. En definitiva, un mundo en el que la impotencia colectiva e individual abre paso a las patologías humanas más diversas.

Asimismo manifiesta que Europa no existe en Gaza. Se ha limitado a reaccionar con gestos humanitarios: "Hacemos el paripé de enviar algún paracaídas con comida cuando nos dejan. O nos alegramos cuando permiten entrar algún camión más". Y ahora la presidenta de la Comisión Europea se ha limitado a proponer una suspensión parcial de los acuerdos comerciales con Israel. Una propuesta que no solo llega tarde, sino que tiene pocas posibilidades de prosperar.

Por otra parte, en el libro "Historia de Gaza", publicado también francés hace algunos años, Jean-Pierre Filiu ha plasmado los últimos siglos de su añorada segunda patria. Un recorrido histórico que se extiende desde el período otomano hasta la actualidad. Tiempos de conflictos, colonizaciones e intifadas. También de bloqueos, bombardeos y guerras. Algo que era inevitable que hubiera pasado, "porque Gaza está en el centro de Oriente Medio. En Gaza empieza y acaba todo".

Por eso Filiu prefiere recordar a Gaza como una suerte de oasis habitado desde hace milenios. Una encrucijada próspera gracias al comercio y la agricultura, donde las culturas y las confesiones coexistieron y se superpusieron hasta que la creación de Israel en 1948 la redujo a una "franja".

Para el historiador francés, la solución al conflicto israelí-palestino pasaría inevitablemente por el reconocimiento de los dos estados. Otra alternativa sería la definitiva perdición. Y en esa tesitura estamos. En las últimas fechas, los acontecimientos y las declaraciones han acelerado al mismo tiempo los cuatro jinetes del Apocalipsis bíblico: las calamidades de la conquista, la guerra, el hambre y la muerte.

En tal sentido se ha publicado que el ministro de Defensa israelí anunció que su Gobierno iniciaba la operación "Arde Gaza", una ofensiva final de varios meses para arrasar la Ciudad de Gaza. Una operación en la que "iban a morir calcinados seiscientos mil palestinos". Y otro ministro israelí, el de Finanzas, ha declarado que se está negociando con Estados Unidos como repartirse Gaza para convertirla en una "mina de oro inmobiliaria".

Dos operaciones en las que se vinculan la destrucción material, cultural y la masiva aniquilación humana. Todo ello para convertir una civilización en un rentable negocio. No cabe mayor obscenidad moral y política. Y una indignidad para los cómplices que no hicieran nada por remediarlo.

Jean-Pierre Filiu soñaba con que "Gaza regresara al mundo y que el mundo regresara a Gaza". Sin embargo, si nadie lo evita, Gaza va a ser demolida. Negociantes sin escrúpulos podrían ser los propietarios de otra Gaza reconstruida.