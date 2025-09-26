Salud mental y futuro

Un "fantasma" recorre nuestras vidas. Es la deficiente, tirando a mala, salud mental que dicen, o ¿nos imponen?, tenemos las personas.

Sin embargo, qué es "la salud mental". Parece, según psicólogos y psiquiatras, que no es ansiedad, no es euforia, tampoco es depresión. Simplemente, no estamos bien. Es algo así como un cóctel de opiniones, de conceptos… que a veces resulta explosivo. Nos hablan tanto de "salud mental" que ya hay estadísticas de edades, de situaciones, de cómo, cuándo y por qué podemos caer en ese amplio y proceloso campo de la salud mental.

Un malestar difuso acompaña a ese "no estar bien". Las personas que se sitúan en las coordenadas del malestar mental tienen, según expertos, mucho que ver con la incapacidad de imaginar un futuro que sea realizable, o sobre el reflejo que sale al pensar que lo que venga será siempre peor que lo que ya pasó. No es frivolidad que muchas personas, por múltiples causas, se hallen en ese estado emocional, psicológico y social que influye en cómo piensan, sienten y se relacionan. Las soluciones que les ofrecen a su problema suelen ser psiquiátricas y farmacológicas, en algunos casos empeorando su mapa mental.

Sin embargo, no todo es medicalización y diván del psiquiatra. Personas expertas en el tema, desde la neurofisiología y científicos sociales, sostienen que la salud mental está firmemente condicionada por las estructuras políticas y las fuerzas sociales que se generan desde ellas, no son problemas individuales. Sin embargo, esas condiciones creadas y que motivan la "enfermedad mental" se esconden bajo la palabra "reificación", de tal manera que a los procesos mediante los cuales los efectos de determinadas organizaciones políticas del poder y de los recursos se les convierte en realidades objetivas e inevitables del mundo. Es el cambio programado de un problema político por otro supuestamente científico o técnico. Por ejemplo, la nada supuesta catástrofe climática causada por la codicia capitalista se convierte o, mejor, la convierten en "ola de calor". En román paladino, nos dan gato por liebre.

De lo dicho hasta aquí se puede deducir que la "salud mental" no está aislada de las condiciones sociales y económicas con las que convivimos, así como del resto del bienestar general de la persona, entendiendo esta tanto individual como inserta en el colectivo social, que al final es quien le da estatus de persona. Todo lo contrario de una visión individual, que subraya el papel del individuo como principal actor de la sociedad, negando el papel cooperativo y solidario que es inherente a la persona. Es la política neoliberal que no garantiza los derechos fundamentales, entre los que se encuentra la salud integral de la persona. Y la solución, si es que la hay, no está solo en fármacos o divanes.

La psiquiatra Marta Carmona y Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, en su libro "Malestamos", comentan que hay un malestar que recorre la sociedad provocado por la precariedad y el deterioro de los servicios públicos que cancela el futuro. No hay expectativas ni esperanzas, dicen. "La cancelación del futuro", lo llaman.

El libro habla del malestar resultante de la crisis profunda en la que está sumido el estado de bienestar, creando así en las personas la dificultad para visualizar un futuro halagüeño, lo que repercute en la toma de decisiones respecto al propio proyecto vital. Un ejemplo sería cómo en el pasado estudiar podía garantizar determinado tipo de empleo o estabilidad y eso ahora no ocurre.

Se reseña que no solo somos personas cansadas, agotadas, sino que también nos sentimos mal por estar cansadas. Es un círculo vicioso, que es necesario romper. Hay una crisis que atañe al comportamiento social de las personas y que está muy condicionado por la obsolescencia del estado de bienestar, no por sus principios, matizan, que son más actuales que nunca, si no porque la forma de actualizarlo se tiene que adaptar al momento presente. Tenemos que aspirar a un mundo en el que todos estemos bien, reivindicando la esperanza.

El que esto escribe milita en el campo de un optimismo atemperado. Sé que la solidaridad y el apoyo mutuo frente a los problemas de salud mental es fundamental. Sé que la salud mental dentro del campo de la salud integral depende, en su mayoría, de las injusticias y perversidades sociales y que estas tienen hacedores con nombres y apellidos. Sé que hay quienes se desloman trabajando toda su vida y su esperanza se limita a las cuatro paredes de su casa. Otros, sin esfuerzo, pero a costa de los primeros, aseguran su proyecto y su futuro. ¿ Es inevitable esta dualidad? Pienso que no. Pero faltan los instrumentos para afrontarla y cambiarla. Aquella frase de Benedetti: "Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas", que se decía hace años, está ahora más actualizada.

Porque, sinceramente, cuando la izquierda, o mejor cierta izquierda, vota con la ultraderecha ( PP y Vox), pienso que "la cosa no marcha bien". Pero habrá que empujar para que pueda ser, decía el recordado Labordeta.