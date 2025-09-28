Thomas Sowell dijo que "si quieres ayudar a la gente dices la verdad, pero si lo que pretendes es ayudarte a ti mismo dices lo que quieren oír". Y en esas estamos, con un Gobierno enrocado que no dice una verdad ni a tiros y una oposición que no se atreve a expresar lo que realmente piensa. O sea, unos mienten y los otros no dicen la verdad. Y me temo que la audiencia –el electorado– se acostumbró a esta ficción y ha perdido la capacidad –y las ganas– de que le cuenten verdades, lo que realmente ocurre, lo que sinceramente creen los de arriba. En consecuencia, hemos pasado de información a deformación, la objetividad sucumbió frente a la opinión más parcial e interesada y el noble propósito de impulsar sociedades compuestas por personas libres, formadas y con criterio propio hace tiempo que murió. Del "dame pan y llámame cachorro" transitamos hacia el "mantenme entretenido, distraído y haz lo que te de la gana". Y en esta nebulosa de aparente bienestar nos encontramos, militantes de lo superficial, voluntarios ignorantes de la sustancia que mueve el mundo.

Los dirigentes son el resultado aceptado de poblaciones cada vez más mansas y dependientes de las propinas del poder. Y la tecnología ha concentrado su desarrollo en la creación y perfeccionamiento de una realidad virtual tan avanzada que provoca que se haga prácticamente imposible saber qué es verdad y qué mentira. Y ante esta coyuntura, la postura mayoritaria es la que cueste menos aceptar, sin entrar en detalles, sin más averiguaciones, sin reflexión. Nos dicen qué hay que creer, qué criterios hay que apoyar, qué opiniones son respetables, a quién hemos de despreciar y lo más peligroso y destructivo, nos dividen en bandos –básicamente en dos, para hacerlo más simple.

La consecuencia evidente es la anulación general de la capacidad de reconocer que cada día somos más débiles, predispuestos a que nos arrullen los sentidos mientras el suelo que pisamos se resquebraja, indefensos frente a las nuevas –y también antiguas– dominaciones, un blanco fácil.