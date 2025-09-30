El aeródromo de La Chalana

Aurelio de Llano estudió en su juventud en la Escuela de Facultativos de Minas de Mieres y fue un activo militante socialista, aunque con la madurez abandonó esta idea. También escribió uno de libros que los historiadores consideramos como indispensable para conocer el desarrollo de las semanas de insurrección en 1934: "Pequeños anales de quince días. La revolución en Asturias". Don Aurelio narró con detalle lo sucedido en todos los puntos de la región en que se produjeron enfrentamientos, aunque en los días de violencia no salió de Oviedo, ni siquiera de casa, y solo pudo ver lo que pasaba en la capital desde la atalaya de su edificio. Por eso, tuvo que recoger sus informaciones de testigos y de la prensa del momento.

Al referirse a lo ocurrido en el Alto Nalón incluyó este curioso párrafo que luego fue reproducido textualmente en otros trabajos: "Tres kilómetros más arriba de Laviana, entre la carretera y el Nalón, hay una vega extensa llamada La Chalana dividida en parcelas por medio de alambradas. Grupos de revolucionarios lo arrasaron todo, y prepararon un campo de aterrizaje, con una línea blanca para llamar la atención de los aviones. Creían, como los demás revolucionarios de Asturias, que la aviación estaba de su parte".

La fuente original en la que se basó el erudito fue el diario "Región" de 3 de noviembre de 1934, cuando todo estaba aún muy reciente y se multiplicaban las noticias sobre destrucciones producidas por la dinamita, las detenciones, huidas y requisas de armas, aunque la censura se encargaba de silenciar los abusos de las tropas africanas o las torturas que ya habían causado varias muertes. Veamos:

"Al transcurrir de los días se van conociendo detalles muy interesantes del pasado movimiento revolucionario que prueban hasta la saciedad los medios de que se valían los cabecillas principales para mantener vivo el espíritu revolucionario de los obreros. Uno de ellos, acaso el principal, eran unas octavillas que, impresas con tinta encarnada, circulaban alguna que otra vez y en las que se hacía un fantástico relato de la marcha en toda España de la revolución, detallando las provincias de que decían haberse adueñado totalmente. No hay para qué decir que estos humorísticos relatos eran creídos por los revolucionarios a pies juntillas menos por los cabecillas, que como luego se pudo ver pusieron los pies en polvorosa, los más de ellos con grandes cantidades de dinero.

"Pero el que no deja de tener alguna gracia es el que se refiere a un bando que en uno de los primeros días fue fijado en el pueblo y en el que se decía que se esperaba la llegada de aviones amigos, llegando a decir incluso que procedían de Rusia mientras otros mantenían que eran de León. Lo cierto es que aquel mismo día numerosos obreros se dedicaron a separar paredes y cercas en el lugar conocido por La Chalana, habilitando en un corto espacio de tiempo un magnífico campo de aterrizaje con su correspondiente franja blanca a todo lo largo, la cual, a no dura, según ellos sería vista por los aviadores los cuales tomarían tierra proporcionándoles las ansiadas noticias de otros puntos de la Península.

"Esta medida contrastaba con otro bando que fue fijado al día siguiente y en el cual se recomendaba a la población que cuando sintiera el ruido de los aparatos de aviación se recluyera en sus casas, pues tenía entendido que estos bombardeaban y ametrallaban a los grupos en diferentes sitios de Asturias. No hay para que decir que la decepción fue grande cuando se comprobó que a pesar del gran número de ellos que diariamente evolucionaban sobre el pueblo ninguno se decidía a tomar tierra".

Mantener la moral

Yendo por partes, es verdad que los dirigentes obreros –aunque no todos– consideraron que en aquel momento la mentira o la exageración podían ser armas revolucionarias para mantener alta la moral de los combatientes. El mejor ejemplo de la manipulación de informaciones que se dio durante la insurrección lo tenemos en la emisora habilitada en la Central Eléctrica de Hulleras de Turón, que llegó a tener bastante alcance y pudo ser oída fuera de nuestra región e incluso en una parte de Europa. Hasta el presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, se hizo eco de sus transmisiones, criticando que desde esa estación se había engañado a la población diciéndoles que ya estaban controlados la mayor parte de los barrios madrileños, que las tropas gubernamentales estaban a punto de rendirse y solo resistían en las calles del centro; que en Cataluña se había rendido el general Batet y que las fuerzas del Ejército Rojo habían triunfado en Valencia, Badajoz y Bilbao.

La radio de Turón manipulaba esas noticias con dos objetivos. Uno era dar a conocer lo que estaba pasando en Asturias al resto del país y la comunidad internacional para buscar su solidaridad, por eso se leyeron manifiestos dirigidos específicamente al Gobierno galo y a la Sociedad de Naciones, solicitando la condena internacional por el empleo de la aviación contra objetivos civiles. El otro era animar la resistencia de los insurrectos haciéndoles creer que los obreros que se habían levantado en otras provincias ya habían controlado algunas y no iban a tardar en ayudar a Asturias.

Desde la estación revolucionaria, lógicamente se emitió en castellano, pero también hubo lecturas en francés e incluso una supuesta entrevista radiofónica con el presidente de la república francesa, Albert Lebrun, para lo que se obligó a ponerse al micrófono a Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa de Asturias y responsable de la Fábrica de Mieres por razón de su matrimonio con Jacqueline Guilhou. El empresario, que conocía bien la lengua gala, pudo salvarse con esta colaboración forzada de un destino más que incierto.

En cuanto a la esperanza que sostenían los lavianeses sobre el posible apoyo de la aviación, sí se basaba en una posibilidad real. Según el coronel Emilio Herrera Alonso, los revolucionarios leoneses contaban con el apoyo de personal civil de la base de la Virgen del Camino, mecánicos, pilotos, varios suboficiales e incluso algunos oficiales que hicieron una intentona fallida en la madrugada del día 6.

Primo de Franco

Efectivamente, parece que inicialmente hasta el jefe de la base aérea leonesa pudo estar del lado revolucionario. Se trataba de Ricardo de la Puente Bahamonde, primo de Franco, pero de ideología izquierdista, quien se atrevió a desobedecer la orden de Madrid de mandar sobre Asturias una escuadrilla de aviones Breguet XIX armados con ametralladoras y bombas. Los aparatos sí volaron, aunque sin armas, a poca altura, e incluso algunos pilotos saludaron puño en alto sobre Mieres, por lo que no fueron atacados por los mineros.

Con respecto a la fantasía de la ayuda rusa, el experto en historia militar Artemio Mortera escribió en su libro "Diario de la guerra aérea en Asturias 1934/1937" que el 13 de octubre, cuando se disolvió el primer Comité Revolucionario y sus miembros huyeron, los comunistas aprovecharon para formar otro, integrado solo por ellos, con la intención de no dejar la lucha y lanzaron un comunicado anunciando que las escuadrillas soviéticas volaban hacia Asturias mientras la Sociedad de Naciones condenaba la bárbara agresión aérea sobre la región asturiana.

La aviación comenzó sus bombardeos el día 7 de octubre. Según el parte militar de esa jornada, Asturias amaneció cubierta con un mar de nubes, pero a pesar de ello pudo observarse actividad sobre la carretera Mieres-Oviedo, por lo que fue bombardeada, así como una bocamina con obreros que contestaron con fuego. El total de municiones consumidas en esos ataques fue de 90 bombas y 470 cartuchos".

A partir de ese momento, la aviación no dejó de hacer incursiones en Asturias. Manolé Grossi escribió que produjo estragos y verdaderas carnicerías: "Rara es la bomba lanzada por un aeroplano que no produzca diez o doce víctimas". Tal vez exageraba, pero en Mieres fue así cuando en la mañana del día 10 dos de ellas cayeron sobre grupos de civiles: una dejó once muertos y varios mutilados y heridos de gravedad en una cola que esperaba el pan en la calle Ramón y Cajal, y la otra mató a cuatro niños que estaban jugando en la calle Capitán Galán.

Llegados al final de esta historia, no hará falta que les diga que en el aeródromo de La Chalana no llegó a aterrizar ningún avión.