Desequilibrios

La administradora de la tertulia del contenedor nos transmite su extrañeza por la cantidad de lesionados vistos en Mieres tras las vacaciones. Pues sí que es cierto. No recuerdo haber contado tantas extremidades averiadas, sobre todo brazos, paseadas por nuestras calles en cabestrillo, escayoladas, vendadas…

Desconocemos qué ha sucedido, pero todo indica que el veraneo se cobró una importante factura. "Va a ser verdad que perdemos el equilibrio"- sugiere el terapeuta, que a todo le busca un porqué. Y tiene su fundamento: en un mundo desequilibrado es más fácil tropezar, caer y romperse algo. Los responsables del departamento de sondeos y estadísticas aportan un dato inquietante que contribuye a aclarar el asunto: casi todas las lesiones se produjeron a lo tonto, por una mala pisada sobre una superficie inofensiva, una hamaca que falla, un cordón que se suelta, un resbalón haciendo pis –un accidente poco decoroso–, una torpe carrerilla para darse un chapuzón, una puerta que se cierra de sopetón, un gesto poco afortunado en el combate contra un mosquito.

Los intrépidos, los aventureros, los amantes del riesgo parece que volvieron intactos. "O no volvieron, y por eso no se les pudo preguntar"- puntualiza nuevamente el terapeuta, un tipo que puede resultar bastante estomagante de tanta elucubración.

Se comenta que un vecino de una calle próxima que salió a tirar la basura medio adormilado olvidó que estamos como estamos y se precipitó a la zanja que tenía delante del portal, y, en vez de seguir la moda de romperse un brazo, desapareció, como tragado por la tierra. "Es lo que tiene perder el equilibrio, que puedes colarte en un agujero negro y hasta luego Lucas" - insiste el terapeuta, que como siga en este plan, lo escayolo.

"Me informan de que, por los movimientos de la tarjeta de crédito, el desaparecido renació el sábado en una sauna gay del centro de Madrid" –comenta el delegado de investigaciones y chismorreos. Intenta rescatarnos del estupor general el terapeuta –quién si no. "Ya lo dije yo, un agujero negro" -dictamina.

Sujetadme, que lo desequilibro.