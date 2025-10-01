Detrás de la inteligencia artificial

A poco que el verano va abandonándonos, y comenzamos a abrigarnos con el de momento agradable viento de otoño, los componentes de la tertulia volvemos a asomarnos a esa rutina dulce que consiste en reunirse una vez por semana, con las naturales excepciones, para intercambiar puntos de vista sobre los temas que más nos interesan en cada momento. Y a fe que no faltan nunca asuntos que colocar en el mantel.

En esta ocasión el tema vino impuesto desde afuera. Un primo de uno de los tertulianos es ilustrador de libros en una empresa, y hace unos días le comentaba a su pariente la preocupación por las repercusiones que el uso de la IA podría tener en su trabajo. Algo así como que podría sustituir su labor y dejarlo sin empleo, lo cual, como es lógico, le hacía sentirse inquieto.

De ahí a comenzar a deslizarnos por la pista de las opiniones de cada cual, no hubo más que un trecho. Y muy breve, por cierto, pues el pistoletazo de salida vino dado, precisamente, por una frase del primo del afectado. La reflexión no se salió de los tópicos al uso en cuestiones similares: "En realidad", dijo el tertuliano, "yo creo que la IA no es buena ni mala, todo dependerá del uso que le demos"; pero a buen seguro que a su primo no le hubieran tranquilizado mucho estas palabras.

Si en una sociedad los colores funcionan a modo de un espejo emocional (en la actualidad el negro y el gris parecen ser predominantes: entre otros, la ansiedad global, la incertidumbre económica o la pérdida de apoyo social servirían de explicación), los integrantes de la tertulia decidimos darle un tono más subido al debate, y sin tardar mucho nos adentramos en el marco de un sistema capitalista como el actual, donde la IA ha encontrado un terreno fértil, bien abonado a sus intereses, para así poder multiplicar ganancias e impulsar la acumulación de capital, objetivo estrella de su programa.

Sin necesidad de dar ningún salto brusco, pronto nos vimos reunidos en torno a una pregunta, cuando menos inquietante, pues se trataba de saber bien lo que la IA esconde a sus espaldas. Y tras un intercambio de datos conocidos, alguna consulta a fuentes digitales para confirmar los mismos, y la experiencia que cada uno de nosotros atesoraba, bien motu proprio o de oídas, el resultado fue unánime, a la vez que desalentador. Hasta la fecha, los beneficios sociales distan mucho de ser positivos. Bastaría con fijarse en cómo los dueños del dinero, los arquitectos del mercado financiero global, multiplican sus beneficios en base a alcanzar niveles máximos de producción y distribución.

El siguiente recorrido por los pasillos del empleo, la educación o el sistema sanitario, entre tantos otros indicadores, solo sirvió para confirmar lo sabido. Quedaba, pues, un último cartucho por usar, el fuego que siempre alienta en cualquier corazón esperanzado, o lo que es lo mismo, el deseo de que la situación cambie en el futuro, para que ese maná, del que cada día disfrutan más los poderosos, alcance también a quienes más lo necesitan. En este contexto no podía faltar el dato, contrastado sobradamente, de que el 1% más rico acumula el 63% de la riqueza producida en el mundo desde 2020.

Antes de despedirnos, había que responder al interrogante sobre la futura posibilidad de un justo reparto de beneficios. Ese fue el momento en que las miradas de unos y otros tertulianos se cruzaron. Todas oscilaron entre un gris escéptico y un negro desalentador. No hizo falta ningún comentario. Los colores hablaron por sí solos.