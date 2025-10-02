Un cínico presidente del Gobierno

Pedro Sánchez comenzaba el aquelarre otánico enviando una carta al secretario general de la OTAN en la que sostenía que España no estaba dispuesta dedicar anualmente el 5% de su PIB a los gastos de defensa, tal como exige el presidente de EE UU, pero en realidad, la carta iba más bien dirigida a sus socios de gobierno, que se proclaman muy de izquierdas y que están en contra de la OTAN y de Trump. Después de todo lo que está apareciendo en la prensa y en los tribunales, Sánchez necesita el apoyo de todos los miembros de la coalición, y estos precisan justificar por qué continúan respaldando a un Gobierno corrupto que, como viene siendo la norma, exigirán nuevas contrapartidas, hasta el extremo de que para justificar su decisión de no disolver las Cortes necesita hacer pasar su Gobierno por progresista, y en ese objetivo la oposición a EE UU, a la OTAN y a los gastos militares puede ser el instrumento adecuado. De ahí el numerito en la asamblea de la OTAN celebrada muy recientemente en La Haya.

Sánchez ha buscado claramente el enfrentamiento, sin importarle las contradicciones en que ha incurrido al firmar como todos los demás líderes el documento de conclusiones generales, y a continuación decir en rueda de prensa que no se compromete a lo que se ha comprometido por escrito. No cabe duda de que toda su actuación ha transcurrido en clave de política interna, por eso el primer mensaje que ha querido lanzar ha sido que otro gobierno, que no fuese el suyo, habría aceptado gastar en defensa el 5% del PIB –en realidad lo que él mismo ha hecho –, poniendo en peligro la economía del bienestar.

Toda la cumbre ha sido un montaje. Sánchez no ha dudado en hacer una montaña de algo que tenía muy poca entidad. Seguro que muchos líderes europeos mantienen grandes reticencias sobre los planteamientos de Trump, así como que el gasto en defensa pueda o se deba fijar en el 5%. Pero el compromiso adquirido por todos ellos en La Haya es a diez años vista. Piensan, como Keynes, con buen criterio, que a largo plazo todos muertos, o al menos que Trump y muchos de los presentes en la Cumbre no estarán ya al frente de sus países, eludiendo, de esa manera, el enfrentamiento directo sabiendo que la senda de aproximación al porcentaje fijado no está marcada y que las cosas pueden cambiar día a día.

No, no es la salvaguardia del estado de bienestar lo que impide a Sánchez el incremento de los gastos armamentísticos, sino el hecho de no tener presupuesto y no querer presentar a las Cortes un crédito extraordinario, ya que sabe que no tendría el respaldo del Parlamento. Es más, la pregunta que está aún en el aire es cómo con cuentas públicas prorrogadas va a poder aumentar en 2025 el gasto en defensa del 1,29% del PIB al 2,10%, y cómo mantenerlo en ese 2,10% el año que viene, si es que continúa en el Gobierno y sin presupuesto propio.

Trump, en este su nuevo mandato, desde el primer momento se ha referido a la OTAN como si no fuese cosa suya, reprochando a los europeos no asumir sus responsabilidades económicas y hacer recaer toda la carga sobre Washington. Sin embargo, la realidad es otra muy distinta. Casi desde el principio esta organización se ha presentado como una prolongación de la política norteamericana. Trump intenta convencernos de que Europa ha parasitado a EE UU, pero hay que preguntarse si más bien no ha sido, al contrario. Si no ha sido EE UU el que ha marcado siempre la actuación y el funcionamiento de la OTAN.

Se dice que quien paga manda, lo cual es cierto, pero no lo es menos la afirmación inversa de que quien manda debe pagar. Por eso se entiende mal el victimismo de Trump acerca de que el coste de la OTAN recae principalmente sobre los americanos, para eso son el imperio. Es decir, en este asunto nada es lo que parece. La presión para incrementar el gasto en defensa tiene un trasfondo económico, que no es diferente al que se encuentra detrás del anuncio de la subida de aranceles. Un mismo objetivo: reducir el déficit comercial de EE UU. El brutal ataque de Trump contra Sánchez ha dejado al descubierto esa identidad, amenazando con una subida de los aranceles a España, de tal manera que este brutal incremento proyectado del gasto en armamento obedece más que a una necesidad real del equipamiento en defensa a una exigencia de EE UU orientada a corregir los desequilibrios comerciales entre América y Europa. No es descabellado, en consecuencia, pensar que el presidente norteamericano esté utilizando la presión para incrementar los gastos de defensa de otros países como un instrumento más, dentro de su guerra comercial contra aquellas economías con importantes superávits comerciales a las que considera responsables del déficit comercial americano. En esto, como en otras muchas cosas, en la Unión Europea, al ser un conglomerado heterogéneo, algunos países terminan pagando los desequilibrios causados por otros; los del Sur corrigieron su déficit por cuenta corriente, pero ni Alemania ni Holanda ni Austria, etc., han reducido su superávit, ni parece que quieran hacerlo, ni tampoco nadie esté dispuesto a imponérselo.

En cualquier caso, exista o no esta trastienda económica del acuerdo y sea cual sea la postura de los distintos gobiernos frente a él, poco o nada tiene que ver todo ello con la postura de desafío y provocación adoptada por Pedro Sánchez que tenía un único objetivo: mostrar a los suyos que es tan bravo como cínico e hipócrita.