Vuelta al colegio en Laviana

Más allá del eslogan publicitario que nos recuerda durante buena parte del verano el final del mismo, el inicio del curso escolar es una buena ocasión para reflexionar sobre el valor de la enseñanza y el logro que supuso su generalización.

En el año 1901 se estableció en España la obligatoriedad de la escolarización hasta los doce años y el índice de analfabetismo en esos momentos era del 50% de la población masculina y el 70% de la femenina.

En 1896, 569 niños y 255 niñas asistían a las escuelas públicas distribuidas por todo el concejo de Laviana, según datos proporcionados por Eladio García Jove. Completaban la oferta varias escuelas particulares con 108 niños y 66 niñas. Los locales destinados a la formación de los escolares del concejo presentaban la mayoría de ellos una situación precaria y ninguno reunía las condiciones higiénicas y pedagógicas exigibles según ese mismo autor.

Con el auge de la actividad minera y un mayor impulso oficial, la situación de la enseñanza fue mejorando. En algunos casos eran las propias compañías mineras las que habilitaban espacios destinados a la formación. Así, en 1929 se inauguró una escuela unitaria para niños y niñas en Carrio, en un edificio donado por el empresario Joaquín Velasco.

El listado de núcleos de población con escuelas en 1927 nos lo proporciona Jove Canella en su "Topografía medica del concejo de Laviana": además de La Pola, existían escuelas de primera enseñanza en Carrio, Tiraña, Entrialgo, Tolivia, Villoria, El Condao, La Ferrera, Los Tornos, Solavega, Barredos, Solano, Campumoyáu, Paniceres, Valliquín, Canzana, La Cuesta los Valles y Fresneo. También en las décadas centrales del siglo se promocionaron un buen número de escuelas por todo el concejo, hoy abandonadas o convertidas en viviendas o centros sociales. Esta dispersión de centros describe una época, no muy lejana, con pueblos llenos de vida y niños para llenar esas escuelas.

En los últimos años del siglo pasado, la concentración paulatina de la población en los núcleos de mayor tamaño como La Pola, Barredos, Villoria o El Condao, generó la necesidad de dotar a estas localidades de centros educativos que mejorasen y ampliasen la oferta existente. La Pola ya contaba desde 1929 con escuelas graduadas, instaladas en el edificio construido a tal efecto que ocupa hoy el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón, Cidan. En la década de 1980 fueron trasladadas a su localización actual. En 1968 se puso en marcha en la capital del concejo el instituto de enseñanza secundaria David Vázquez Martínez.

En Barredos se inauguró en 1975 el colegio público Maximiliano Arboleya y pocos años después el IES Alto Nalón. El Centro Rural Agrupado comenzó a funcionar en el curso 2005-6 con el colegio público El Torreón de El Condado y las escuelas de Villoria y Entrialgo.

La última incorporación a la oferta de centros educativos del municipio ha sido la Escuela Infantil El Cascayu, destinada a niños y niñas de 0 a 3 años.

En total son 1.039 niños y niñas los que han comenzado este curso académico en la red pública del concejo de Laviana.