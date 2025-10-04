Donde aprendimos a ser

Dejó escrito Max Aub que uno es de donde hizo el bachillerato, pero tampoco me parece que sean desdeñables, en ese camino en el que uno va enhebrando las perspectivas y los afectos con los que bordará el tapiz de su propia identidad, los territorios por los que discurre el tramo de la educación básica. Es en ellos donde empieza a intuir cómo funciona la vida, donde forja las primeras complicidades, donde más o menos intuye que, por importantes que sean las notas, lo son más los vínculos, las revelaciones, la manera de mirar. Lo que conforma aquello que va siendo cuando, sin saberlo, empieza a ser.

Todo eso ocurrió en el Aniceto Sela, el grupo escolar que cumple ahora cien años y cuya fecha fundacional, grabada en relieve sobre su fachada, nos parecía entonces tan remota como les parecerá a los alumnos de ahora el 1986 en que nosotros ingresamos en sus aulas. El colegio que nació arropado por los preceptos de la Institución Libre de Enseñanza y dio abrigo y formación a unas cuantas generaciones de mierenses. La escuela en la que por un breve tiempo impartió clases mi abuela, y en la que después aprendí yo y luego mi hermano, y en la que más tarde aún iba a enseñar mi madre. El edificio que lleva un siglo anclado en el corazón de Mieres, viendo pasar los días y las generaciones, y que antes que cualquier otra cosa fue el lugar donde empezamos a sospechar que el mundo era más grande que el valle en el que vivíamos y sentimos esa mezcla de temor y entusiasmo que inspiran siempre los comienzos.

La primera persona a la que oí hablar del Quijote fue Mariángeles, mi maestra de primero de EGB, y en sexto o séptimo descubrí la poesía de Antonio Machado. En quinto una redacción sobre la Noche de Reyes me granjeó el aplauso de la clase entera y en octavo, tras ganar por primera vez un concurso literario, le dije a mi tutor que yo lo que quería era escribir. En esa constelación de hitos que parecen mínimos, pero resultaron decisivos, se van alineando los nombres y los rasgos de quienes corregían nuestras ignorancias y soportaban, con mejor o peor humor, nuestros alborotos.

Tantos años después, aún recuerdo la paciencia de Maruja, la dulzura de Cleofé, las iracundias de don Plácido ―–bien poco grata es su memoria, pero también necesaria: para empezar a ser debe uno saber lo que no querrá ser nunca–―, la cercanía de Eulogio, la discreción de Yani, la templanza de Carmen, la energía de Alfredo, la severidad de don Germán, la altivez erudita de Jesús, la elocuencia de Lobo, las bromas de Ignacio, la resolución de Covadonga o la paciencia resignada de Amor. Y junto a ellos, los rostros de quienes fueron mis compañeros, mis compinches, mis amigos ―Alfonso y Pablo Carballo, Daniel y Pablo Fernández, Iván y César; una tropa con sus más y sus menos, pero en general bien avenida, a algunos aún los sigo viendo de cuando en cuando y de otros hace tiempo que bien poco o nada sé― y las sombras desvaídas de otras caras y otras voces que se me han ido diluyendo en la memoria, convertidas en sombra y fantasmagoría de un tiempo cada vez más remoto que no se acaba de ir del todo porque sus ecos siguen cimentando los pilares del presente.

Ahora son otros los niños y las niñas que corren por su patio, que ocupan sus pupitres, que atraviesan sus pasillos, que se divierten y se aburren en sus aulas, y también ellos descubrirán al cabo de unas décadas que todo lo esencial empezó allí. Por eso una parte de mí celebra que el Aniceto Sela cumpla su primer siglo de vida: porque en él descubrí la importancia de la amistad y el valor de la curiosidad, y en sus recodos empezaron a abrirse puertas que todavía hoy me animan a entrar en lugares desconocidos. Lo que de verdad permanece no son los edificios, sino la memoria que los habita, y en el Aniceto reside la que nos habla de aquel tiempo en el que, lección a lección y paso a paso, aprendíamos a ser.