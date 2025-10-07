Evolución del repertorio femenino en la tonada

El repertorio de las canciones asturianas en las mujeres ha experimentado cambios notorios a lo largo de los últimos 80 años. En lo que va del presente siglo observamos la inclusión en el repertorio femenino de canciones consideradas de mayor exigencia, títulos como "La línea trazada", "La carretera el Pedrosu", "Toca la gaita gaitero" son ya habituales en sus interpretaciones. Aún quedan algunos títulos casi inabordables como "Tengo ir al molino", "A la salida del Sella" o "Cuando yo salí de Asturias", pero estamos seguros de que con la calidad de intérpretes femeninas que hay en la actualidad se eliminarán las últimas barreras de canciones reservadas para los hombres. Una singularidad poco conocida es que en la primera época (1948-1955) no existían mujeres acompañadas a la gaita. En 1951, por ejemplo, de 32 finalistas sólo un cantante cantó a la gaita. Sería a partir de 1955 con los éxitos de Rubiera, Noriega o el Quexianu, quienes situarían la gaita en todo su esplendor. Hoy todas la mujeres cantan a la gaita.

Durante muchas décadas el repertorio femenino estuvo mayoritariamente impuesto por las canciones de la Busdonga y algún otro autor, de tal forma que títulos como "Anda y señálame un sitio", "Al pasar por el puerto" (canción que la Busdonga considera la más difícil) "La cabraliega" o "Carretera de Colloto", de tanto repetirse, parecían canciones obligadas en los concursos. Curiosamente las canciones atribuidas a la Busdonga no tienen eco en las primeras ediciones del concurso de "Región". Hasta los años 60 no impone su repertorio. Su última actuación fuera de concurso de "Región" fue el 12 de febrero de 1955.

El pasado siglo no había sido un camino de rosas para las cantantes asturianas, había discriminación para interpretar determinadas canciones a sugerencia de los jurados de los concursos. Más grave era la desigualdad de los premios y no fue en tiempos muy lejanos. En los años 70-80, por ejemplo, en algunos concursos se premiaba el doble al masculino que al femenino. La situación se hizo tan insostenible que en el tercer concurso, en la primavera de 1982 en La Felguera, las mujeres se pusieron de acuerdo en boicotear el certamen negándose a intervenir en el mismo. La organización del concurso basó la discriminación de premios en la diferencia de participación de cantantes (60-14)

Recuerdo unas declaraciones sorprendentes del director del Coro Santa Cecilia, que consideraba canciones idóneas para las mujeres "Texeora de Bayo" y "Tu non vas a mió casa" y para los hombres "Soy pastor" (descartada por cierto para las mujeres en 1948) "Soy asturianín" y "La Pipiona". Desconozco el argumento de tal aseveración.

En la actualidad en la modalidad femenina el nivel de calidad ha subido enteros y está en situación casi de igualdad a la hora de afrontar la exigencia de interpretar canciones denominadas difíciles. Al mismo tiempo se percibe declive en la modalidad masculina, aunque sigue existiendo una ramillete de excelentes cantantes, pero en cantidad el bajón es notorio, no tan brutal como el ocurrido entre 1955 y 1966 con 300 cantantes inscritos menos en el concurso del diario "Región".