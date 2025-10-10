Entre informes y hedor

El 29 de agosto de 2024 publicaba en este periódico el artículo "La confusión, el germen de la desorientación". Y,entre otras cosas, en dicha publicación escribía lo siguiente: "El 16 de agosto del año en curso se publicaba en LA NUEVA ESPAÑA la noticia con el titular: ‘Los hosteleros piden paralizar la actividad de la empresa acusada de causar malos olores en La Felguera que son insoportable’. (…) finalizando la publicación de esta manera: ‘El Consejo Rector de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens), tendrá que responder a esta pregunta: ¿Se respeta el medio ambiente y la salud pública cuando existe un clamoroso malestar en la ciudadanía y hosteleros de ciertas zonas de La Felguera por los nauseabundos olores que tienen que respirar procedentes de una factoría de reciclaje de residuos?".

El 16 de enero de 2025 en este mismo periódico se publicaba con el titular: "¿Estudio olfatométrico o Constitución Española?" (Los malos olores en La Felguera)" con las referencias siguientes: (…) "Los olfateadores empezarán este mes a rastrear el foco de mal olor en La Felguera". (…) ¿Es realmente necesario recurrir a un equipo de olfateadores para resolver un problema que afecta al medio ambiente y a la salud pública, cuando contamos con una Constitución…? (…) "Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico". No es aceptable que una empresa se niegue a asumir la responsabilidad y, por lo tanto, descarte aplicar las medidas exigidas. En lugar de ello, el Consistorio debería actuar conforme a las leyes existentes" (…).

Recientemente, el 25 de septiembre de 2025 continuamos leyendo en este periódico: "Los malos olores vuelven a las calles de La Felguera. Después de unos meses en los que el problema parecía haber remitido, el Ayuntamiento de Langreo ha detectado un repunte de las quejas vecinales por el hedor existente. El gobierno local sigue a la espera de los resultados del informe de los técnicos de la empresa de olfateadores a la que contrató para tratar de dar con el foco del mal olor".

Tras años de denuncias vecinales y de escritos previos alertando sobre malos olores persistentes en La Felguera, la situación vuelve a repetirse con un repunte de las quejas ciudadanas. A pesar de la contratación de técnicos especializados y de estudios olfatométricos en curso, la administración local aún no ha identificado ni sancionado a la empresa responsable, cuya actividad continúa generando molestias y riesgos para la salud pública y el entorno.

Este nuevo episodio contradice los informes y denuncias previos publicados desde agosto de 2024 y enero de 2025, en los que se alertaba de la pasividad institucional frente a una empresa del entorno de Valnalón que, pese a recibir subvenciones públicas destinadas a proyectos de economía circular, ha mostrado un claro incumplimiento del respeto al medio ambiente y a la salud humana.

El procedimiento adoptado por las autoridades, basado en informes que tardan meses y en un enfoque cauteloso que evita señalar directamente a la responsable, evidencia un retraso que afecta directamente a los derechos de los vecinos. La ciudadanía, que convive con el hedor y las incomodidades, sigue siendo la gran perjudicada mientras se esperan resultados técnicos que podrían haberse gestionado con mayor celeridad.

No se trata únicamente de un inconveniente olfativo: hablamos de la vulneración del derecho a un medio ambiente adecuado, consagrado en la Constitución, y del deber de las autoridades de garantizar la protección de la salud pública. Cada día que transcurre sin medidas concretas es un día más en el que se ignora este mandato fundamental.

Por todo ello, es de obligación que se paralice de inmediato la actividad de la empresa sospechosa hasta que se demuestre, con garantías técnicas y legales, que no contamina ni atenta contra la salud de los vecinos.

Es hora de que la Constitución y la protección ambiental dejen de ser meros conceptos sobre el papel y se traduzcan en acciones efectivas para quienes respiran y viven en La Felguera en lugar de depender de métodos que pueden parecer anecdóticos o inadecuados para abordar problemas de esta magnitud.