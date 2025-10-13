Redes, un paisaje humanizado

Paisaje y paisanaje en perfecta evolución histórica: fue la síntesis magistral que el cronista oficial de Caso, Juan Manuel Estrada, Juanchi, ofreció en el salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos, en Oviedo.

En su amena y documentada alocución, Juanchi habló de la historia de este territorio con particular incidencia en Caso. Hizo una descripción de este enclave desde el siglo XV en adelante con datos fehacientes de legajos realengos y disposiciones legales referidos a propiedades de la tierra, próceres locales y el acceso de los ganados a través de Arnicio para pastar en la marina de Villaviciosa.

El paisaje de Redes con el tiempo se fue transformando y con sus primeros pobladores la lectura del propio enclave fue distinta hasta nuestros días. Hoy es parque natural y reserva de la Biosfera y el desarrollo sostenible está garantizado por leyes bastante rígidas donde las limitaciones de actuación crean ciertos problemas a sus habitantes en sus labores cotidianas.

Urgió Juanchi en su ponencia la recuperación de las cabañas derruidas en las diferentes «mayaes» (123) para utilizarlas para el turismo montañero y mantener el espíritu del patrimonio etnográfico de la zona.

El paisaje indómito de Redes, sus moradores, su fauna y flora, sus valles y ríos, sus cordilleras, su culinaria y la historia rural de sus pueblos con su defensa a ultranza y más apoyo de las administraciones, fue en esencia la exposición genuina y real de un espacio natural que solo busca la modernidad y el progreso a pesar de la pirámide poblacional negativa. n