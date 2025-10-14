Opinión
Bernardino Niño Caballero
128 años después, Langreo sigue escribiendo en clave socialista
Langreo ha vivido hoy un acto histórico de justicia: la inhumación de los restos de José Barreiro en el cementerio de Sama, su casa. Maestro y militante socialista, Barreiro dedicó su vida a la defensa de la educación, la libertad y la clase trabajadora.
El retorno del maestro llega coincidiendo con el 128 aniversario de la Agrupación Socialista de Langreo, una de las más antiguas y con más trayectoria del socialismo español. Más de un siglo de lucha, de conquistas sociales y de avances que han transformado la vida de los langreanos y langreanas. A través de los diversos gobiernos socialistas, nuestro municipio ha sabido modernizarse, avanzar y proyectar un futuro que no deja a nadie atrás.
Recordar hoy a Barreiro y celebrar estos 128 años es, también, un ejercicio de responsabilidad hacia el futuro. Porque la historia nos demuestra que cuando Langreo ha estado guiado por gobiernos socialistas ha sabido salir adelante, adaptarse a los tiempos y ofrecer respuestas a los retos de cada generación.
Hoy, los desafíos son distintos, pero la esencia es la misma. Langreo tiene memoria, pero también tiene horizonte. Y ese horizonte, como tantas veces antes, necesita de un proyecto socialista, progresista, sólido y comprometido, capaz de seguir escribiendo páginas de bienestar social, de empleo y de desarrollo. El reto es claro: ponernos, una vez más, al frente del Ayuntamiento.
