El servicio de taxis en Laviana

Las Asociaciones del municipio de Laviana: Centro Cultural el Texu de Villoria, Asociación de mujeres El Peñón de la Casona de El Condao, Asociación de Festejos de Llorío, Asociación Santa Rita de Boroñes, Asociación de Festejos de El Condao, Asociación de Vecinos La Ferrera - La Sierra, Asociación de Mujeres Xera – Ferrera y Xente de peña Mayor Valle del Nalón de Tiraña, recientemente registraron un escrito, con un millar de firmas de apoyo al mismo, para hacer llegar a la corporación local del Ayuntamiento de Laviana, el malestar generado por el Servicio de Transporte Público de Taxis en este concejo.

Lo que estas asociaciones, de diferentes pueblos del concejo de Laviana, quieren trasladar a esta corporación es que no puede ser que el Servicio de Taxis en nuestro municipio sea deficitario y en muchas ocasiones inexistente, cuando estamos hablando precisamente de un servicio público que consideramos indispensable y necesario en cualquier localidad.

La posibilidad de coger un taxi, en Laviana, de lunes a viernes puede ser difícil, pero la posibilidad de coger un taxi un sábado de noche es IMPOSIBLE. Ni contestan a los números de teléfono ni aparecen por la parada de taxis, sabiendo que es el único medio de transporte que tenemos a los pueblos, ya que el servicio de buses búho solo tiene línea de Laviana hacia Villa.

Después de años de quejas de vecinos a nuestros responsables municipales y después de años en los que se nos dijo que se “estaba en ello” y que se estaba intentando solucionar este problema, sinceramente nos hemos hartado y queremos trasladar esta queja y la exigencia a nuestro gobierno municipal que solucione de una vez por todas este problema que llevamos años padeciendo los pueblos del concejo.

En numerosas ocasiones nuestro gobierno municipal ha hecho gala de la importancia que se daba desde este gobierno a la zona rural, y desde luego las personas que residimos precisamente en zona rural, tenemos que mostrar nuestra discrepancia, si ante este tema tan crucial para nuestro día a día no se pone remedio.

Tenemos la dificultad de otro tipo de servicios públicos de transporte, con tres o cuatro líneas de autobuses al día, depende del pueblo que hablemos, pero lo que no podemos consentir es que este servicio de Taxis también se nos deniegue.

El Gobierno del Principado de Asturias regula las tarifas de los taxis, y entendemos que también se deberían regular unos servicios mínimos desde el Gobierno del Principado o desde el Gobierno Municipal, para que se dé este servicio de manera eficaz.

En definitiva, estás asociaciones, y las personas que residimos en los pueblos del concejo, lo que queremos es poner en conocimiento, una vez más, el deficitario, y nulo en algunas ocasiones, Servicio Público de Taxis en Laviana e instar al Gobierno del Ayuntamiento de Laviana a que inicie medidas concretas para solucionar este problema en el menor tiempo posible.