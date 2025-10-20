Avanzar sin dejar a nadie atrás

Desde el Gobierno de Mieres sabemos que proteger a las familias y las personas es una obligación básica, sobre todo cuando pasan dificultades. Por eso hemos intentado siempre ser un dique de protección en la medida de nuestras posibilidades porque los Ayuntamientos apenas tenemos recursos y muchos problemas sobre la mesa que resolver cada día.

Hemos recibido el sello de excelencia social porque hacemos un importante esfuerzo para que la igualdad de oportunidades no sea ni un brindis al sol ni papel mojado.

Por eso desde la Concejalía de Derechos Sociales movilizamos 2,5 millones de euros cada año para financiar el Servicio de Ayuda a Domicilio, aportamos un millón de euros para la residencia de personas mayores (somos uno de los pocos ayuntamientos asturianos que tenemos residencia municipal), tenemos una red de servicios sociales desplegada por todo el territorio que suponen una inversión de otros 900.000 euros y que es básico para poder dar una atención profesional y movilizamos casi otro medio millón de euros en ayudas para las familias y personas que sufren la precariedad económica. Me refiero a las Ayudas de Emergencia, a las ayudas para familias con menores a cargo o las ayudas para los gastos de mantenimiento de la vivienda.

Para poder dar una mejor atención y prestar un mejor servicio público, hemos centralizado todos los servicios sociales municipales en una nueva sede que con unas instalaciones modernas y accesibles.

Y mientras hacemos todo esto, gestionamos el Centro Ocupacional de Cardeo que hace una labor impagable con personas con diversidad funcional, impulsamos actividades para fomentar hábitos saludables, luchamos contra el consumo de drogas y alcohol, y contra nuevas adicciones como son los juegos-online.

Hemos desplegado líneas de colaboración y convenios con Proyecto Hombre o el Centro de Tratamiento de Adicciones, y me gustaría destacar la relevancia del programa Caixa Pro Infancia, una iniciativa que lleva en funcionamiento seis años en este concejo y del que se benefician medio centenar de familias cada año que reciben actividades de refuerzo escolar, apoyo psicológico, material educativo y ayudas básicas para que ningún niño o niña se quede atrás por las dificultades económicas. Y para ello se garantizan acceso a servicios como el de logopedia si es necesario, por poner un ejemplo.

Desde la Concejalía de Mayores estamos en contacto permanente con las asociaciones y colectivos para dar respuesta, en la medida de las posibilidades de este Ayuntamiento, a sus peticiones y necesidades. Promovemos actividades que permitan dinamizar la vida social, cultural y festiva de este colectivo y trabajamos para que afronte el reto que supone el envejecimiento.

La concejalía de Juventud e Infancia desarrolla un intenso trabajo para conseguir que durante los meses de verano más de 1.100 niños y niñas participan en actividades organizadas por el Ayuntamiento con "Movámonos Xuntos" mientras apuesta por reforzar los espacios de participación juvenil o trabaja con otras áreas municipales para que siempre haya actividades dirigidas a los más pequeños en toda la programación municipal durante los doce meses del año.

Desde la Concejalía de Igualdad y Feminismos dedicamos mucho esfuerzo a promover la igualdad efectiva, a luchar contra los prejuicios y el negacionismo, a combatir la violencia de género que destroza nuestra sociedad.

Para conseguirlo la sensibilización es clave. Por eso trabajamos en los colegios y los institutos, para promover la igualdad, para impulsar que sean personas corresponsables, evitando que los cuidados familiares o las tareas domésticas sean cuestiones que recaigan en exclusiva sobre las espaldas de las mujeres.

La violencia machista es una terrible realidad que no podemos negar, que tenemos que combatir con firmeza, reforzando la protección a las víctimas y la sensibilización en las escuelas para evitar tantos crímenes terribles.

Llevamos a cabo actividades durante los doce meses del año, ofrecemos servicios de asesoramiento (jurídico y psicológico) y hacemos todo lo posible para proteger a las víctimas de violencia machista. Además nos volcamos especialmente en torno a dos fechas muy importantes: el 8 de marzo y el 25 de noviembre, donde colaboramos activamente con el movimiento feminista.

Hemos alcanzado el ecuador de la legislatura y creemos que es obligado rendir cuentas. Explicar el trabajo realizado y abordar los grandes objetivos para los próximos meses como el inicio de la construcción de los apartamentos para personas mayores de Turón, conseguir que el Principado convierta la vieja iglesia de Santa Marina en un nuevo Centro Social para Personas Mayores o que Consejería de Salud reduzca las listas de espera en sanidad que tanto preocupan en este concejo.

Creemos que en estos dos años de legislatura hemos trabajado con rigor y solvencia para conseguir un objetivo: avanzar sin dejar a nadie atrás.