Antecedentes de un incierto plan de paz

El acuerdo de paz entre Netanyahu y Hamás fue recibida en los primeros momentos con celebraciones y escenas de desbordante entusiasmo en Gaza e Israel. Supone, en principio, el fin de la masacre, la hambruna, la destrucción masiva. Y otra serie de calamidades. Así como el “retorno a casa de los rehenes”. El acuerdo es apoyado por buena parte de la llamada comunidad internacional

Sin embargo, hay algunos sectores que se muestran escépticos, cautelosos, ante este plan provisional y arbitrario promovido por Trump y admitido por Netanyahu.

Al respecto, un palestino, curtido en mil desgracias, manifestaba forma muy gráfica que “aquí la esperanza había sido demasiadas veces asesinada”.

Ciertamente los antecedentes de otros tratados, en teoría más sólidos, justifican ese recelo. Sin duda el mejor ejemplo son los acuerdos firmados en Oslo en 1993, cuyo objetivo principal era consolidar una solución permanente y segura al largo y enconado conflicto entre Palestina Israel. Asimismo, con el fin avalar simbólicamente ese pacto, un año después son galardonados con el Premio Nobel de la Paz a Yasir Arafat, presidente de la Autoridad Palestina, Isaac Rabin y Simón Perez primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Por diversas razones se frustraron los compromisos de paz tan solemnemente rubricados y difundidos.

El asesinato de Rabin por un ultranacionalista judío en noviembre de 1995 fue el suceso que acaso más haya contribuido a malograr la posibilidad la “paz duradera” concertada en Oslo. Un magnicidio en el que estuvo implicado Benjamín Netanyahu, que en julio de ese año dirigió un simulacro de procesión fúnebre con un ataúd y una soga en la que cientos de manifestantes coreaban exaltados “muerte a Rabin”. En las elecciones de mayo de 1996, Netanyahu era elegido primer ministro de Israel.

El último intento de llegar a una solución pacífica en el avispero de Oriente Próximo fue la Cumbre de Paz de Camp David celebrada en el año 2000 bajo la mediación del presidente Bill Clinton. Tampoco esta vez se cumplieron las expectativas. El fracaso quedó patente con las declaraciones de los protagonistas del conflicto: los representantes israelíes alegaron entonces que “no había con quien hablar por parte de los palestinos. Y estos esgrimieron que los israelíes “no querían terminar de ningún modo con la ocupación”.

Y llegamos al fragor destructivo de los dos últimos años. Pues bien, todavía en febrero de 2025, el presidente Trump declaraba que Estados Unidos debía asumir el control administrativo de la Franja de Gaza. Y expresó también su intención de reurbanizar el territorio para convertirlo en la “Rivera de Oriente Próximo”. Un plan que exigiría el desplazamiento forzado de dos millones de palestinos a las tierras vecinas. De eso hace solo ocho meses.

El actual plan de paz de Trump, que se presenta como un acuerdo cerrado sin contar con los palestinos, está considerado como un acto de colonialismo Y el hecho de incluir a Tony Blair como uno de los gestores de una “paz justa” es otro graves error, por haber estado involucrado en la guerra de Irak, una herida aún abierta en el mundo musulmán. A ello se suma el total rechazo de Netanyahu de aceptar un Estado palestino independiente. Estos serían, entre muchos, obstáculos para alcanzar una paz duradera en Oriente Próximo.

Por último, el egocéntrico Trump se queda de momento sin su ansiado Premio Nobel de la Paz. Había declarado que sería un “gran insulto” para Estados Unidos no recibirlo. De todas formas, pese a vaticinarse un futuro muy incierto para los acuerdos de paz ya en marcha, lo deseable sería que se afianzaran.

Para Shakespeare, la esperanza es siempre el último refugio de los desheredados.