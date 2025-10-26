Sin duda que han sido muchas las generaciones que crecieron escuchando la voz timbrada y la potencia profunda e inconfundible del mítico Carlos Gardel. Sus tangos memorables, algunos inmortales, cobijaron a su sombra miles y miles de horas de nostalgia y de placer. Uno de ellos, "Silencio" ("Silencio en la noche/ ya todo está en calma/ el músculo duerme…"), al margen de posibles interpretaciones sobre su historia es, sobre todo, un homenaje a la soledad.

Silencio en Brañagallones

Buceando en las citas sobre ese armario donde se encierran tantas imágenes: aislamiento, retiro, abandono…, me doy de bruces con una que, salvando distancias, tiempos y motivos, bien podría hacerse presente en la Vega de Brañagallones. Un lugar emblemático, un templo prodigioso de la naturaleza y también un manantial de oxígeno puro para que los poetas den rienda suelta a su imaginario: "Todo es ahora luz desvanecida, tibieza, soledad, último amor".

Y de eso trata la actualidad. Y más en concreto del refugio construido en los años sesenta para cobijo de cazadores y que, con el transcurso del tiempo, acabó convertido en un hotel de lujo. Desde entonces, esa larga travesía no ha estado exenta de dificultades que, poco a poco, fueron debilitando su estructura, derrumbando el hormigón primitivo y dejando el lugar convertido en una parodia de sí mismo. Si bien, el humor ha sido sustituido por una mueca de incredulidad, un guiño de protesta ante lo que más se parece a una historia interminable.

Han sido muchos los artículos que, últimamente, se han asomado a ese rincón privilegiado de la naturaleza, a ese espacio paradisíaco; voces que claman por una mejora sustancial del refugio y por su pronta recuperación. Mas nada de nada. Si acaso, humo, promesas incumplidas, oleadas de estupor mezcladas con la saliva negra de la rabia.

Bastaría con darse una vuelta por allí para comprobarlo. Así, entre tantos otros desperfectos que se podrían citar, y entre los que se encuentra una parte del tejado (faltan pizarras y hay desconchones por todas partes), la luz sigue abasteciéndose con un solo generador, dado que el otro está estropeado, lo que hace que salte en cualquier momento, ya que no tiene la misma potencia. En cuanto al agua, hay necesidad purgar a cada poco la traída, pues hace burbujas de continuo. Y para no seguir con tantos partes de guerra, que por sí solos agotarían este artículo, quedémonos de momento en el ala derecha del edificio, que debe permanecer cerrado, pues entra el agua sin pedir permiso a nadie. Deficiencias a las que, lógicamente, debemos añadir la cada vez menor afluencia de visitantes al pueblo de Bezanes y, por tanto, también la menor actividad de negocios y servicios. Entre estos, el "Taxi al Paraíso" de Rafael Fernández. Lo que dibuja un panorama muy oscuro para el futuro de la zona y de todo el tejido económico y empresarial del Parque de Redes.

Quién nos diría que la expansión del tango en el mundo (a partir de 1910 llegó a Europa y Estados Unidos), encontraría también su lugar en un concejo admirable como Caso. Y que su voz quebrada ascendería por la pista que sube desde Bezanes hasta lo alto de la Vega. Y allí, entre ritmos sincopados y aires de tristeza, volveríamos a escuchar al mítico Gardel: "Silencio en la noche/ un canto querido/ que llega hasta el alma/ porque en esa cuna (Brañagallones)/ está su esperanza".