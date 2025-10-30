Querido y recordado amigo, vaya por delante mi alegría por tu respuesta a mi carta de hace un par de meses. Me dices, que estás bien de salud, así como tu compañera e hija. Además, ambos con trabajo después de un tiempo en paro.

Tu ausencia de Asturias y de Langreo hace que me preguntes mucho, de muchas cosas sobre el pueblo y los amigos comunes. No sé si tendré respuestas para todo. No obstante lo intentaré. De Langreo, haces hincapié en algunos lugares que para ti son importantes: Algunas de sus calles y del entorno en general.

Me estoy acordando de aquellas conversaciones compartidas, en otros tiempos, con amigos y amigas en las que decíamos, con cierto orgullo, pertenecer a la "masa ordinaria", a la que el teórico Carl Schmitt anatemizaba como incapaz de entender a "los realistas guardianes de la verdad", es decir, de la institución, ya que solo ella es capaz de pensar y de ejecutar. Pues, querido amigo, parece que el teórico nombrado ha resucitado. Son muchas y muchos los que desde la política y sus enredos, señalan con el dedo de la estupidez a quienes aceptamos pensar por nosotros mismos y no por su dirigencia. Te explico. Y respondo a algunas de las preguntas que haces.

Cuando desde la ciudadanía hay personas que con razones y razón entran en la crítica hacia los y las responsables de la gestión local, es decir de los ayuntamientos estos, imitando el juego del "trile" político, empleando no tres cubiletes, sino dos: amigo-enemigo. Así, quién no está con ellos y ellas, se posiciona o mejor lo posicionan de enemigo. Cayendo la bolita siempre en su cubilete. Hay que matizar, en honor a la verdad, que hay personas que asumiendo la crítica intentan enderechar lo que salió torcido. Pocas son.

Sabemos que Langreo, al igual que otros municipios, tiene sus problemas. Los responsables de gestionar y solucionarlos han sido elegidos por la sociedad langreana para regir durante el tiempo estipulado, hasta nuevas elecciones, el municipio: solventar problemas, tener ideas en beneficio de la población, escuchar las quejas y/o preguntas que sean de interés de quiénes las hacen. Ayudar socialmente a personas y familias que soliciten (documentalmente) ayudas para su justo bienestar. Mantener la limpieza de calles y parques…Y pueblos del concejo. Tus preguntas van en esta línea.

A todas no puedo responderte, porque sencillamente carezco de opinión sobre los temas que abarcan. Pero, a otras sí te respondo. Son, además, el sentir común de los vecinos y vecinas del municipio. Es posible que algunas de las respuestas no sean aptas para incondicionales. Lo siento.

Una que haces, muy preocupado, está relacionada con el tema de la limpieza urbana en Langreo. Es lamentable,siendo educado, la falta de limpieza que hay en las calles en general y de la periferia en particular. No es una frivolidad más de crítica hacia el gobierno local, o una opinión, es una desoladora y objetiva realidad. Hay tanta que apabulla. Por ejemplo, el estado de los contenedores de desperdicios, papel, vidrio etcétera, es impresentable. La mierda que acumulan algunos da repugnancia solo con levantar las tapas, por miedo al contagio.

El parque Dorado, por el que tanto corrimos y más tarde paseábamos, está "atristayáu". En su momento se hicieron unas obras que redundarán en su beneficio. También, se talaron algunos árboles y se podaron otros que dan al parque otro aspecto más despejado y amplio. Sin embargo, las zanjas de las obras anteriores lo presentan herido y de mal aspecto. Tarda su reparación. Los parterres de los parques, tanto de La Felguera como de Sama, están en un deterioro tal, que anuncian la urgente necesidad de reparar el césped, así como los macizos de flores… Y, claro, su cuidado permanente. Todo y algo más concita, con razón, las protestas vecinales.

Sin embargo, algo ocurre en Langreo, concretamente en el distrito de La Felguera. Me estoy refiriendo al olor molesto, fétido, que los vecinos y vecinas del distrito comentado estamos soportando, desde hace un año, y parece que va "pa largo". Tengo, ante mí, un artículo de un periódico digital nacional, firmado por Marta Nevot, con fecha 18 de octubre 2024, es decir, hace un año. Un extenso trabajo, que trata el tema, que aún colea y no parece que la solución esté cerca.

El gobierno local contrató a "olfateadores", por el precio de 20.000 euros para que olfateasen lo que el olfato de los langreanos y las langreanas olfatean a diario. El olor, continúa, después de varios meses de olfateo. Nadie sabe nada y la información escasea. La empresa causante, parece que se sabe cuál es. Al menos desde sectores vecinales se le puso cara, pero el consistorio lo niega.

Tanto es así, que una concentración de ciudadanos, en el parque Dolores Duro de La Felguera, manifestaron su malestar por el "hedor" que se viene soportando desde hace años y medio. Verás en la foto que te adjunto a un grupo de persona con pinzas en las narices, cuyo significado es obvio.

Hay momentos, que uno tiende a pensar que el voto, para algunos personajes de la política, del ciudadano y este mismo, vale menos que la papeleta de la urna: 0,00479 euros. Este es uno de esos momentos. Es para pensarlo.

No sé, amigo, si has quedado satisfecho con las respuestas y la exposición. Ya me dirás. Recibe un fuerte abrazo, de quien te aprecia, extensivo a tu familia.