Reivindicando el Camino de las Asturias

Estos días estuvieron por el entorno del Alto Nalón, Caso en concreto, los Amigos del Camino de Santiago de Álava. La intención de este grupo de entusiastas por la historia jacobea reunió en El Campu a los vascos y a miembros de la Sociedad Cultural y Gastronómica La Pegarata, la Asociación de Investigación Histórica Los Bribones, junto al alcalde casín y varios ediles de la corporación municipal. En un acto de pleno interés se reivindicó el Camino de las Asturias, una ruta de referencia altomedieval plasmada en documentos desde la época de Alfonso X el Sabio e itinerario destacado tras el Camino Primitivo. Esta ruta en palabras de la historiadora Micaela Portilla, autora del libro: “Por Álava a Compostela”, editado en 1991, apuntaba que “durante los siglos IX y X, los primeros peregrinos se desviaban por el Oriente de Álava por rutas defendidas de los ataques musulmanes y seguras ante el peligro normando que amagaba desde las costas cantábricas”.

Participantes en la marcha, en Tarna. / C. Cuesta

El Camino de las Asturias fue reivindicado con serena y bien fundamentada documentación por el vicepresidente de los Amigos del Camino de Álava Emilio Arnés del Pozo y por el cronista oficial de Caso Juan Manuel Estrada, Juanchi. Una ruta que parte de Pamplona, atraviesa el valle de Burunda y se incorpora al Camino De Santiago del interior. En la población de Armiñán lo abandona para continuar por el sendero histórico GR-1 llegando al Puerto de Tarna después de atravesar el norte de Burgos, sur de Cantabria, norte de Palencia y norte de León. Desde aquí a través del Valle del Nalón para alcanzar San Salvador en Oviedo.

Al igual que los Amigos de Álava estuvieron por tierras del Alto Nalón con sus ánimos de apoyo al Camino de las Asturias con dos etapas ilusionantes, en octubre de 2002 de la mano del historiador y amigo Ramón Loza, un grupo de cincuenta peregrinos pusieron el empeño iniciático de realizar este sendero de las Asturias desde Vitoria en etapas con parada afectiva en Pola de Laviana donde fueron agasajados por los miembros de la Sociedad Cultural y Gastronómica La Pegarata. Una ruta que entre todos debemos promover y que está incluida en la agenda nacional de Caminos Jacobeos y forma parte del mapa geográfico nacional. Todos los ayuntamientos del Valle apoyan esta iniciativa y ahora con la puesta en marcha de un proyecto de indudable valor histórico y turístico es urgente preparar la logística para recuperar esta senda con una renovada infraestructura viaria. Limpieza forestal, señalización y promoción. La realidad nos dice que hay que actuar con premura y decisión para que la Administración del Principado incluya de manera oficial esta ruta en todos los tránsitos que jalonan Asturias y llegan a Santiago. Los Amigos del Camino de Álava quedaron encantados de nuevo con la belleza del Alto Nalón y la hospitalidad de sus gentes. Una manera más de avanzar en un Turismo de envergadura. El Camino de las Asturias tiene ya el refrendo de todos. Y eso es todo un reto.