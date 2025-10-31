Una rivalidad futbolística de otro tiempo

En los años 50 del pasado siglo las aficiones futbolísticas del Bajo Aller (Caborana y Moreda) y Bustiello (Mieres), separados apenas dos kilómetros. Vivieron intensamente los duelos de rivalidad futbolística entre La Salle (Bustiello) y el Santiago (Aller). Una rivalidad propiciada como tantas otras, por la cercanía geográfica de los equipos, con el desplazamiento de centenares de aficionados a presenciar los encuentros. Otras rivalidades de gran intensidad eran las de la cuenca del Nalón destacando los Círculo Popular (La Felguera) - Langreano, el San Martín de Sotrondio y el Titánico de Laviana o el San Martín y el Titánico con El Entrego. En menor medida existían otros enfrentamientos de alto voltaje como los celebrados entre el Caudal, Turón y Lenense. En la cúspide de la rivalidad estaban los Oviedo - Sporting. Al margen de las cuencas, es inevitable recordar en el centro regional la tradicional rivalidad del trío Mosconia (Grado), Juvencia (Trubia) y Praviano.

La formación del equipo de La Salle de Bustiello había sido iniciativa del padre Hilario, miembro de la congregación "Hermanos de La Salle" muy implantada en la zona, regentando colegios de enseñanza en varias localidades de Aller, Lena y Mieres. El equipo estaba protegido por la empresa Hullera Española y los terrenos del campo de fútbol fueron cedidos por dicha empresa. El fútbol en Bustiello en su primera etapa, ya tenía equipo en 1921 el "Club Deportivo". En octubre de 1926 jugó un partido con el recién fusionado Real Oviedo en el campo de Santa Bárbara de Bustiello y su equipo infantil jugó un partido el citado año con otro histórico de la zona, el "Argentino" de Caborana. En la última etapa, en los años 50, La Salle apenas sobrevivió media docena de años pero siempre mantuvo cierto nivel de competitividad en su categoría

Un aspecto relevante de La Salle era la carencia sólida del respaldo de una afición. Recibía el apoyo de los escasos aficionados de Bustiello y algo más de Santa Cruz de Mieres. Curiosamente, también se nutría de aficionados de Moreda y Caborana, feudos de su eterno rival el Santiago de Aller. Su mantenimiento económico procedía de un reducido número de socios, de la venta de entradas de los partidos y la subvención de Hullera Española.

El 19 de septiembre de 1954, La Salle publicó una nota oficial de prensa para fundar un equipo juvenil dirigido a "muchachos comprendidos entre los 15 y 18 años que residan entre Santullano y Moreda". En aquel equipo juvenil, figuraban, entre otros, Barettino, Paco Embil, Bolinche, Monchu, Alfredo (Punto) Fueyo, etc. y el propio autor de estas líneas. A lo largo de los pocos años de historia, en La Salle senior era frecuente el trasvase de jugadores con el Santiago y viceversa. Recuerdo a una serie de jugadores de ambos equipos de estimable calidad como Ovidio, Isaac, Coqueco, Monchín, Cabo, Rubén, Horacio, Pano, Zanquina, Bernardino, Pocholo, Eusebio, Vicente, Iván, Bombi, Macaco... por citar algunos. Con el nuevo campo de Sotiello entre Moreda y Caborana inaugurado en 1955 La Salle entró en una etapa de declive hasta su desaparición.