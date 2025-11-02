La igualdad es un viejo ideal humano.Una utopía que quedó sellada con la triple divisa de la Revolución francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, Napoleón, que intentó conquistar Europa para difundir esos principios, sostenía que la igualdad solo existía teóricamente. Que por encima de las normativas legales, estaban siempre los poderes económicos, las prebendas jerárquicas que marcaban las pautas. Es decir, los verdaderos poderes fácticos.

La desigualdad de oportunidades y la brecha generacional

De igual modo, las grandes desigualdades sociales ponen de manifiesto la incapacidad que tiene cualquier sociedad de darle las mismas oportunidades a los ciudadanos de distintas capacidades.

Haciendo una pirueta histórica de más de dos siglos nos encontramos que esa aspiración igualitaria está aún muy lejos de cumplirse, aunque se hayan atenuado ostensiblemente en algunas regiones muy privilegiados del mundo. Pero son excepciones que de ningún modo parece que tengan muchas posibilidades en el presente de contagiar a otras áreas del planeta.

Por otra parte, las perspectivas que muestran algunas estudios no son demasiado prometedoras para nuestro país. Así, en el informe "Tener o no tener: Cómo superar la brecha de oportunidades", publicado hace unas fechas por la OCDE, se dice que España es uno de los países ricos con mayor desigualdad de oportunidades. Y revela que más de la tercera parte de la desigualdad de ingresos está determinada por factores que no dependen de la propia persona, tales como el género, el lugar de nacimiento de los padres y su nivel socioeconómico, siendo la "influencia de la cuna", el origen familiar, la principal barrera para alcanzar una deseable igualdad de oportunidades.

Se arguye que la escasa movilidad social se debe a que vivimos en una una suerte de "progreso roto", lo que sin duda contribuye sin duda a que las personas que nazcan en el seno de una familia pobreza arrastren esa condición toda su vida: tengan muy escasas posibilidades de superar ese perverso círculo vicioso.

En el informe se recalca también que en las últimas cuatro décadas se han incrementado los niveles de desigualdad, por lo que los jóvenes españoles se enfrentan ahora a mayores obstáculos para alcanzar unas mejores condiciones de vida.

España es un país que presenta una alta concentración de la riqueza. El 5% más rico posee un 43% de la riqueza total, mientras que el 50% más pobre solo dispone de un 6%. Esta acumulación sin un reparto razonable es ciertamente otro factor decisivo en esa desigualdad crónica a escala mundial.

Hace unos años le preguntaron a Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, si creía en la lucha de clases. Su respuesta fue concluyente. "Naturalmente que sí. Esa lucha la estamos ganando nosotros". Una buena razón para explicar el crecimiento de las desigualdades en el mundo.

Sin embargo, otro estadounidense, Louis Brandais, que fue juez muy popular a principios del siglo pasado, conocido como el "abogado del pueblo", sostenía que el problema de la desigualdad radicaba en resolver un dilema clave: "Podemos tener democracia. O podemos tener riqueza concentrada en unos pocos, pero no podemos tener las dos cosas al mismo tiempo".