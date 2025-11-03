Un Ayuntamiento capaz de dar soluciones

Estamos modernizando y reorganizando todos los servicios municipales para conseguir que cada vez funcionen mejor. No solo hemos renovado maquinaria y medios, adquirido nuevos vehículos y tecnología, también estamos llevando a cabo una ambiciosa operación que dota a los servicios municipales de una nueva nave más moderna, eficiente y funcional en Sueros.

En estos últimos años hemos convocado 61 plazas de empleo público, el máximo que nos permite la ley. Actualmente tenemos en varios procesos: 21 plazas en distintos servicios gestionadas desde este ayuntamiento y 9 plazas de Policía Local que se van a realizar a través de una convocatoria conjunta para todo el Principado.

Hemos reforzado la presencia de brigadas municipales en los principales núcleos de población, para mejorar la limpieza y el mantenimiento. También tomamos decisiones para tener un servicio de jardinería capaz garantizar las labores que necesitan los más de 200.000 metros cuadrados de zonas verdes y arbolado que tiene el concejo.

El concejo de Mieres tiene más de 36.000 habitantes y un total 146 kilómetros cuadrados de superficie en los que se reparten 430 núcleos de población, lo que supone un esfuerzo muy importante para afrontar servicios como la recogida de basura y limpieza, que llevamos a cabo con poco más de 40 operarios y operarias.

Es evidente que hay problemas estructurales a los que debemos dar respuesta, por eso tenemos sobre la mesa una nueva Relación de Puestos de Trabajo, un instrumento básico en la gestión de personal que no existe en nuestro Ayuntamiento y que conseguiremos hacer realidad en los próximos meses.

Nosotros trabajaremos para reforzar el personal, pero el Principado y el Estado tienen mucho que aportar, por ejemplo simplificar procedimientos porque la realidad es que perdemos mucho tiempo, muchos recursos y mucha energía por una burocracia que tendría que garantizar imparcialidad y limpieza en todos los procesos pero en realidad nos frena constantemente e impide que se realicen con agilidad.

Y la burocracia no es el único problema porque no olvidemos que el Estado impide contratar más personal y cada vez obliga a prestar más servicios con menos dinero, dejando a los ayuntamientos al borde del abismo. Quieren que soplemos y sorbamos al mismo tiempo y eso es imposible.

En todo caso, el gobierno de Mieres no se instala en el lamento y sigue trabajando para mejorar con los recursos disponibles: se pueden hacer gestiones las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y la mayoría desde el teléfono móvil.

La modernización no provocará ninguna brecha porque reforzaremos la Oficina de Atención al Ciudadano para garantizar la atención personal a las personas mayores que no quieran o no puedan usar internet. Para el gobierno de Mieres esto es básico.

En lo que llevamos de legislatura hemos movilizado más de 2,5 millones de euros para que el Ayuntamiento cuente con más y mejores medios informáticos y la tecnología esté al servicio de las personas.

En el área de seguridad ciudadana partimos de un hecho muy importante: somos uno de los concejos más seguros de Asturias. Siempre hay algún incidente, como es normal cuando conviven miles de personas, pero son hechos aislados. Es necesario destacar y agradecer el trabajo que realizan los hombres y mujeres de la Policía Local, pero también el servicio que presta la Policía Nacional y la Guardia Civil. El nivel de colaboración y coordinación es excelente.

El trabajo de los voluntarios y voluntarias de Protección Civil es también muy relevante. Prestan apoyo en una media de 250 actos al año, no solo aquí sino en toda Asturias, sobre todo en los municipios vecinos. Son personas que dedican una parte de su tiempo libre a ayudar y apoyar las actividades que se organizan en Mieres, arriman el hombro para que todo salga bien y la seguridad sea lo primero. Y lo hacen desinteresadamente

Me gustaría resaltar la unidad que pusimos en marcha para combatir la presencia de la avispa velutina en el concejo. Los datos hablan por sí solos: tenemos una media de 750 nidos retirados cada año lo que supone eliminar unas 10.000 avispas anualmente. Para lograrlo llevamos a cabo un programa de formación, adquirimos material específico y hemos dado una respuesta ágil y eficaz a un problema importante sobre todo en la zona rural.

Desde la concejalía de Formación y Empleo hemos logrado contratar a casi 80 personas a través de los planes de empleo en lo que llevamos de legislatura que han llevado a cabo una batería de actuaciones en todo el municipio. Hemos impulsado también 30 contratos formativos en prácticas para recién titulados. También estamos colaborando con otras entidades como NORJOMI o Fucomi para dar formación.

En el ámbito de la orientación laboral, trabajamos con el Servicio Público de Empleo en un Plan Integral de Orientación en el que han participado más de 1.200 personas. Otros 2.000 jóvenes han participado en más de 300 talleres en los cuatro institutos en los últimos tres años dentro del Programa Jóvenes por el Empleo.

Hemos superado el ecuador de la legislatura y conviene rendir cuentas del trabajo realizado. Sin duda queda mucho trabajo por hacer y a ello dedicaremos nuestro esfuerzo y energías para seguir construyendo futuro y aprovechar todas las oportunidades que tiene este concejo.