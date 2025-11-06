El Valle de Lena necesita al Presidente

Sin duda, Asturias tiene muchas tareas pendientes, pero quizá sean los Valles Mineros más alejados del anillo central de Asturias los que necesitan con más urgencia apoyo y ayuda para revertir el declive contra el que sus gentes luchan y que en absoluto se merecen. Un declive contra el que debería luchar todo un Gobierno, pero que en el caso de un Presidente como Adrián Barbón, que tan bien conoce y quiere estas tierras, tiene todo el sentido que se ponga a la cabeza de la tarea.

Aún resuena en la memoria colectiva de los asturianos esas palabras del presidente del Principado en la Cámara de Comercio de Oviedo el pasado 15 de diciembre de 2023 cuando manifestó “tengamos dos certezas: seremos una potencia turística, pero nunca dejaremos de ser un paraíso natural y cultural”.

Pues bien, hoy, después de aquel día tan feliz para el Valle de Lena que fue el 28 de diciembre de 2022, fecha en la que se inauguró el flamante y tan demandado telecabina de Pajares -y que tanta ilusión de futuro supuso para el Valle y para miles de asturianos enamorados de los incomparables parajes de los montes de Valgrande y las Ubiñas- el Gobierno del Presidente, el Gobierno de Asturias, ha dejado este Valle y a sus gentes de nuevo en el olvido…

En el olvido de una Consejera como Vanesa Gutiérrez y una Directora General de Deportes, Manuela Fernández, que hacen oídos sordos a todo y a todos. Pero lo más grave es que hacen oídos sordos a los mensajes públicos y compromisos de su Presidente. ¿Cómo vamos a ser una potencia turística abandonando a su suerte instalaciones e inversiones turísticas multimillonarias cofinanciadas con el dinero de todos los asturianos y de los Fondos Europeos?

El relato es muy sencillo y no deja de ser una sucesión interminable de engaños, desengaños, desconocimiento supino e intolerable desidia y falta de gestión.

El pasado invierno, la Estación de Montaña de Valgrande-Pajares fue el hazmerreír de toda la montaña española en forma de “sainete” plagado de denuncias sindicales, bajas interminables, empleados que no madrugaban, remontes que no funcionaban (porque las máquinas no saben funcionar solas), averías derivadas de falta de mantenimiento, carreteras que no existen pero por las que pasa la Vuelta Ciclista a España (¡?), urbanizaciones con cientos de viviendas que pagan el IBI puntualmente a un Ayuntamiento (el de Lena) que no se ocupa, problemas varios a diestro y siniestro…

Aun así, los usuarios, empresarios, concesionarios y las gentes del Valle volvieron a tender la mano al Gobierno del Principado y al Ayuntamiento (por cierto gobernado por Izquierda Unida, que forma parte del Gobierno del Principado) y lo hicieron con respeto, con voluntad y ganas de ayudar, con la única intención de ser útiles y quizá “enseñar al que no sabe”. Y lo hicieron participando en la Mesa de la Nieve convocada a “bombo y platillo” por la Sra. Consejera.

Parafernalia para los medios de comunicación, cortinas de humo y desilusión para los integrantes de este grupo de buena gente que confió en que los miembros del Gobierno del Principado seguían las directrices de un Presidente comprometido con las Cuencas.

A partir de ahí, y cuando se tenían meses por delante (todo el verano y el otoño) para ordenar tan inmenso desaguisado, el relato es una serie interminable de errores, desaciertos, falta absoluta de gestión y ausencia total de compromiso. ¿Alguien se pensaba que se arreglaban los problemas de Pajares organizando una jornada de gaiteros, payasos y yoga entre la niebla?

Hagamos un repaso: ninguna nueva convocatoria de la Mesa de Trabajo, ninguna obra o reparación durante estos meses, los remontes abandonados a su suerte sin realizar las obligatorias pruebas de carga, la balsa para la nieve artificial en pésimo estado de deterioro y la gestión del complejo funcionando como el “camarote de los hermanos Marx”. Con un Director que sabe y quiere pero al que no le dejan hacer, más puestos para empleados públicos con que cargar al presupuesto y ya, al final de esta película de terror en la montaña, la Estación no se podrá abrir porque ninguna de las empresas de asistencia técnica se “atreve” a asistir a la licitación sencillamente porque las empresas serias de este país no se juegan su prestigio a la “ruleta rusa” con una Consejería y una Dirección General de Deportes que no saben por dónde andan.

¿Y ahora qué Sr. Presidente? ¿Y ahora qué Sra. Consejera? ¿Y ahora qué Sra. Directora General de Deportes?¿llamamos a los medios para que publiquen una foto de una convocatoria urgente de la Mesa de la Nieve?

Pero lo que es más grave aún: nada se sabe del inicio de las obras menores licitadas para que las personas con dificultades de movilidad puedan disfrutar como un asturiano más de la Telecabina (si es que se llega a abrir este año si es que alguno de los contratados sabe arrancarlo…). ¿Quieren hacer las obras deprisa y corriendo cuando el mal tiempo se aproxima sobre nuestras montañas a velocidad imparable?. ¿Y qué pasa con los más de 5 millones de fondos de Transición Justa que se van a perder por no haber trabajado durante estos meses para poner en marcha la Fase 2 con el necesario telebike, el bike park y la renovación ecológica de la nieve artificial entre otras necesidades?. ¿Cómo lo van a explicar ustedes a los asturianos, a los empresarios, a los usuarios, a los concesionarios? Pero sobre todo ¿cómo se lo va a explicar Sra. Consejera y Sra. Directora General a su Presidente que dio su palabra a las gentes del Valle?. Aún más, ¿cómo se lo van a explicar a la Alcaldesa de Lena de Izquierda Unida que también está en el Gobierno del Principado y ésta a sus vecinos de Campomanes y el Puerto?

Todo esto puede pasar a los anales como ejemplo de desidia, desconocimiento, mala política, nula gestión y absoluta falta de respeto a los administrados y, lo que quizá sea más doloroso, puede pasar a la historia de cómo un Presidente de Gobierno incumple su palabra por dejarla en manos de quienes no se merecen estar donde están ocupando unos cargos para los que no están preparadas.

Ojalá esto no acabe como la “Crónica de una muerte anunciada”. Pónganse manos a la obra, escuchen al que sabe, trabajen, pongan prioridades, organicen la gestión y -sobre todo y ante todo- escuchen a su Presidente o apártense antes de que el daño sea ya irreparable.

El Valle de Lena y sus gentes se merecen que el Presidente se ponga al frente, nos lo debe.

-------

Juan Manuel Apesteguia Díaz es esquiador y participante en pruebas nacionales