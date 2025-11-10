Casi todo del origen de la fiesta de los nabos

He pretendido estudiar el origen de nuestra fiesta de los nabos, que estos días se celebra en Sotrondio, de una manera metódica para aportar a la investigación que sobre ella he realizado detalles monográficos sobre el origen de nuestra fiesta: un plato humilde que resultó ser una fiesta grande. Todo ello me ha llevado a un recopilación de crónicas escritas en torno a nuestra fiesta en los periódicos y en especial al diario LA NUEVA ESPAÑA. He rehuido la transmisión oral para poder reunir datos que trasmitiesen sin alteraciones.

Nuestra fiesta puede decirse que empezó sin querer. Una comida de amigos, que al repetirse captó la atención de todo un pueblo como Sotrondio. Acudiendo a la hemeroteca encontramos en LA NUEVA ESPAÑA un jueves 9 de noviembre de 1950 una crónica encabezada: "Sotrondio. La fiesta del patrono": "A la una y media se reunirán en fraternal comida de los clásicos nabos los pertenecientes al grupo de sanmartiniegos, como es costumbre tradicional de todos los años. En fin, que los sanmartiniegos siempre hicieron las cosas bien y este año quieren lucirse mucho más, para lo cual están dispuestos a tirar la casa por la ventana", explicaba la crónica periodística.

Aquí destaco en contexto: "Como es costumbre tradicional de todos los años... y este año quieren lucirse mucho más." Es decir, la fiesta de los Nabos en el día de San Martín ya era una costumbre de años.

Siguiendo en la Hemeroteca, estamos en LA NUEVA ESPAÑA del 11 de noviembre de 1955: "Y como siempre, los sanmartiniegos se reunirán en torno a su presidente Xuacu para celebrar la comida anual de hermandad, entre cuyos platos, todos típicos del país, no podía faltar el de los clásicos nabos, les casadielles y el vino blanco. Joaquín cumple en el año actual sus bodas de plata al frente de este grupo que solo vio interrumpidas sus funciones durante los años de la pasada guerra. Desde entonces ininterrumpidamente vienen celebrando la festividad de su patrono, sea la fecha en el día que sea, de forma progresiva, puesto que todos los años deparan al forastero alguna sorpresa. Por esto la festividad de San Martín adquiere de año en año más relieve y por eso más de media provincia está pendiente de este día".

De una manera clara y precisa el cronista señala la fecha exacta del comienzo de la fiesta de los Nabos: un 11 de noviembre de 1930. Y además, señala que se celebra de una forma progresiva. Es decir, una fiesta que no ocurre de golpe, sino que se ha desarrollado paso a paso y así ha llegado paso a paso hasta convertir una simple comida de nabos en una fiesta muy grande. Tal como se está festejando este año.

He usado en mi memoria, el adverbio "casi", el estudio no está totalmente completo, pero no dudo de que, poco a poco, se completará con la aportación de datos, fotos y testimonios.