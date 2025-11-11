Los Nabos: un plato humilde que hizo una fiesta grande

Hay que tirar de hemeroteca y en la prensa en los años 40 nos encontramos con crónicas periodísticas que nos informan de los acontecimientos de Sotrondio. En este caso de la Fiesta del patrono. Festividad de San Martín con la celebración de varios actos organizados por un grupo de sanmartiniegos que todos los años y coincidiendo con la fiesta del patrono se reúnen para festejarle. En fin que los Sanmartiniegos siempre hicieron las cosas bien y este año se han lucido mucho más.

Por los años 50. Son los Nabos una agradable fiesta que tiene muy arraigadas sus raíces en el fondo de corazón de los buenos sanmartiniegos, que la vienen disfrutando desde niños y que hoy vuelve a resurgir con tanta pujanza como antaño. Hay un refrán muy popular que dice. “Por San Martín mata el gochín”. La celebración de la matanza: a preparar riestras de morcillas olorosas, gruesos chorizos y el sabroso lacón para que esté todo preparado para el dia clásico de San Martín preparar buenas potas de sabrosos Nabos.

A rememorar esos tiempos, tiende ese grupo de Sanmartiniegos que desde hace años se reúnen a celebrar con alegría y buen humor esta señalada fecha. Y a las dos de la tarde la gran comilona, en la que no faltarán los consabidos y bien adobados Nabos y de postre les exquisites casadielles.

11 de Noviembre 1955. El patrono San Martin será honrado con toda solemnidad. Y como siempre, los Sanmartiniegos se reunirán en torno a su presidente: el gran Xuacu para celebrar la comida anual de hermandad en cuyos platos destacan los clásicos Nabos, les casadielles y el vino blanco. Joaquín cumple en el año actual sus bodas de plata al frente de este grupo que solo vio interrumpidas sus funciones durante los años de la pasada guerra.

11 de Noviembre de 1930. A Xuacu el Confiteru, sin dejar de respetar la tradición que había en el llugar de San Martín, se le ocurre implantar en Sotrondio la costumbre de comer nabos este día. Para ello reúne en su casa a un grupo de amigos que el mismo denomina Sanmartiniegos en una comida que podemos considerar fundacional. La misma celebración de comer Nabos por San Martín se repite en los siguientes años 1932,1933 y 1935. Es curioso lo que aconteció el 11 de noviembre de 1932, ese día la prensa diaria anunciaba que para la festividad de Santa Cecilia, la banda municipal de música, presentada en agosto de ese año, en el concierto ejecutará el tango “Recuerdo Criollo” dedicado al corresponsal de prensa don Joaquín Arguelles.

Años de la Posguerra. Una vez terminada la contienda Xuacu es el encargado de la organización de los festejos tradicionales.En estos tiempos, el por entonces Alcalde José María Suárez propone a Xuacu que la tradicional comida de los Nabos por San Martín se extienda a todo el concejo. De esta forma, personas de El Entrego son invitadas y confraternizan con los Sanmartiniegos la tradicional comida y los de Santa Ana traen el compango: corios para prepararlos con los Nabos.

Los años de lo sesenta y setenta. Seguía la tradición y en la mayoría de los hogares de Sotrondio se mantenía por San Martín el menú de los nabos. En el año 1965 se organiza una gran concentración de comensales que tuvo como escenario el edificio de la Escuela de Formación. En los años siguientes, en casi todos los establecimientos de bebidas se anuncian los platos de los Nabos, concierto matinal a cargo de la banda municipal y rematando la fiesta en el Somar con un gran baile.

Los años 70 la prensa destaca La Consolidación de un festejo Popular, ya se hace mención de la llegada de forasteros en años anteriores a Sotrondio a comer los Nabos y que en éste superará el número de visitas. El 11 de noviembre, San Martín la fiesta de Sotrondio con sus Nabos, callos, casadielles y mucha alegría son los anuncios periodísticos. En el año 1973 en el pleno celebrado el 29 de marzo se declara el 11 de Noviembre día de los Nabos como fiesta local y como tal se incluye en el calendario laboral. En el 1974, basándose en la leyenda e historia sobre los orígenes de la fiesta, una crónica destaca su cabecera: “Ya el Rey Auelio, en San Martín de Sotrondio comía por estas fechas Nabos y Casadiellas". En los años sucesivos la fiesta gastronómica ha alcanzado un gran poder de convocatoria para las gentes del todo el Valle del Nalón, de Oviedo y Gijón. Incluso se han ampliado a tres los días de fiesta. Hay que señalar que durante los años 1965-1974 la Delegación de Sindicatos local con Manolo Fernández Escandón al frente se encargó de la organización de los eventos del Dia de los Nabos.

Años 80.Cincuenta años de la Fiesta.Los Nabos seguían siendo los protagonistas en esta fiesta típica. En el 81 tiene lugar un acontecimiento folclórico: la primera presentación de la pachaga Los Tiraos. La gran novedad del 82 es con motivo de la fiesta de los Nabos vuelve a sonar por las calles de Sotrondio la Banda Municipal. En el 85, la prensa resalta que Sotrondio vuelve a honrar a su patrono con su fiesta gastrónomica con raíces muy antiguas.Lo destacable, es que vuelve la banda de música a dar su concierto sobre el nuevo kiosko (inaugurado en septiembre) y no sobre aquella plataforma impresentable de madera.

Imagen alusiva a los nabos. / .

Y llega el año 1989 y se remata con una gran novedad: Se instituye por primera vez un elemento más en beneficio de la fiesta gastrónomica: la entrega del Nabo de Oro. Se acuerda conceder eta distinción a las personas que por una u otra razón tengan o hayan tenido relación con la fiesta de la localidad del día de la degustación de los Nabos.El galardón también se concederá el galardón a un vecino de la localidad que destaque por su promoción del concejo.

Y se concede a Don Joaquin García Arguelles por primera vez, y a título póstumo la distención de Nabo de Oro.La familia representada por su hija Dª Rosa Maria recibió el galardón. Un gran remate para festejar los 59 años de esta fiesta Gastrónomica.

Los años 90. El dia de los Nabos era ya una fiesta consolidada.En el 90 José García Cavite recibía el Nabo de oro. En el 91 en recuerdo a la labor desarrollada a favor de la consolidación y divulgación de esta fiesta, el galardón del Nabo de oro recae en Manuel Fernández Escandón. Este año tiene lugar la I concentración de charangas. El 92 este día recuerda a Don Juan José Calvo Miguel y recibe la primera casadiella de oro Dª Primitiva González.Por primera vez se celebra La Feria de la Miel. El 93 Severino Ordiz recibe el galardón de Nabo de Oro.La casadiella de Oro se le concede a José Antonio Fernández Caravín.

El 94 El Nabu de Oro este año se entregó a Felicidad García, La Nena, y la casadiella de Oro, al Colegio San José. En el 95 Jose Uribelarrea Pepu recibe el Nabo de Oro.La casadiella de oro se le concede al exconcejal Arcadio García Suárez. En el 96 y día grande para celebrar la recuperación histórica como C.D. San Martín. El equipo se lleva el Nabo de Oro. En el 97 el Nabo de Oro a Manuel García Carcedo. En el 98 Luis Mendez es el galardonado con el Nabo de Oro El 99 Los perros de Salvamento del CEISPA reciben el Nabo de Oro Año 2000, Los Tiraos. Año 200. Graciano Torre. Año 2002, la banda de Música

Año 2003, no hay galardón. Se le da el el Casiellu de oro a Graciano Torre y tiene lugar el hermanamiento con la Cofradía Amigos de los Nabos de la Foz de Morcín. Año 2004, Coral de Sotrondio Año 2005, Peña Bolistica. Año 2006, Abelardo González. Año 2007, Nabo de oro Marino Barbón. Año 2008, Nabo de Oro César González Antuña. Año 2009, Manuel Antuña García. Casadiella de Oro Juan José López Isusi. Año 2010, Gerardo Orviz Iglesias. Año 2011, Maria Luisa Manzano. Año 2012, Azucena Gil Blanco. Año 2013, Asociación de Cabalgata de los Reyes Magos. Año 2014 Colegio de las Dominicas. Año 2015, Justo José Martínez García. Año 2016, José Luis Fernández Suárez. Año 2017, Jose Antonio García Leonardo Garay. Año 2018, Ángel Rodríguez Suárez "Gelín el Municipal". Año 2019, Manuel Turrado García. Año 2020, no hubo. Año 2021, Sanitarios de la localidad. Año 2022, Félix Panero Iglesias. Año 2023, Fundadores de la Actual Comisión de Festejos. Año 2024, Felix Ordiz Montañés.

Un plato humilde para una fiesta grande era la cabecera de LA NUEVA ESPAÑA para el día de San Martín para celebrar en Sotrondio la degustación de los Nabos. Hoy dia se puede decir claramente que la Fiesta está ya consolidada.