Catorce años después

Reconozco que tengo admiración por cierta faceta del gobierno de Izquierda Unida de Mieres, y es su facilidad para patrimonializar los éxitos, y echar balones fuera por los fracasos. No es menos cierto que es algo que a los abogados nos pasa, que cuando ganamos un juicio fue mérito nuestro, y cuando lo perdemos, es que el juez no entendió el caso. Pero, de todas formas, hay que admitirlo: tiene su mérito. Lograr que los recortes fueran de Montoro, pero la reducción de la deuda sea obra y gracia de Izquierda Unida, es un equilibrio retórico digno de estudio político.

Y ya que hablamos de equilibrios retóricos, permítanme destacar otro: el de un gobierno comunista privatizando servicios públicos, pero llamándolo con el eufemismo moderno de “externalización”. Claro, suena más suave, casi técnico, como si el contrato con una empresa privada fuese una extensión natural del bien común. Lo curioso es que cuando lo hace otra administración —pongamos una del Partido Popular—, entonces se rasgan las vestiduras, claman contra el capitalismo salvaje y hablan de desmantelamiento del Estado del bienestar. Pero cuando lo hacen ellos, no es privatizar, es “optimizar recursos”. Que digo yo, al paso que vamos, cualquier día subcontratan el discurso del Primero de Mayo… y lo justifican diciendo que la empresa adjudicataria tenía más experiencia en pancartas.

Hay mantras que se repiten una y otra vez. ¿trece años de tasas congeladas? La última vez que las modificaron ¡las subieron un 30%! Que es mayor que el IPC que hubo entre los años 2004 y 2019 (28,1%), es decir, 15 años. ¿Y tenemos que dar las gracias por tenerlas congeladas 13 años? Va a ser que no. La excusa de que somos un concejo que paga menos impuestos por habitante que ciudades como Oviedo o Gijón, es falaz, porque se obtiene de dividir el importe de dinero ingresado por impuestos entre el número de habitantes, pero… ¿y los que pagan las empresas? Imaginemos un municipio ficticio con un habitante, que paga 300 euros de IBI, y 10 empresas, que pagan 10.000 euros de IBI. La media por habitante será de 100.300 euros. ¿Quiere decir ese dato que los impuestos son altos o bajos? No, eso lo dice el propio tipo impositivo. Mientras en Mieres pagamos un 0,854% de IBI, en Oviedo 0,626%, en Langreo 0,68030%, o en Avilés 0,6529%, en Gijón 0,45%. ¿Seguimos? No podemos tapar el sol con un dedo, y que los impuestos son altos, es un comentario generalizado en todo Mieres, máxime cuando comparan sus recibos con los de otros municipios.

El año pasado, cierto es que, por una ley nacional, pero no menos cierto, de un gobierno del que Izquierda Unida también forma parte, la basura se incrementó un 60%, y un 4,25% el agua. ¿Redujeron algún otro tributo para compensar lo que el Gobierno del que ellos mismos forman parte les obligó a subir? No, ni uno solo.

Vienen a vender como éxitos de mitad de legislatura, aspectos que prometieron para la primera de las cuatro que llevan, como la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana o la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Mieres. El primero llevaba sin revisarse desde 1995, la segunda, llevaba sin realizarse desde el año 1999, y catorce años después de Gobierno, lo venden como un éxito de mitad de legislatura y de rendimiento de cuentas ante los ciudadanos.

Ya estamos entrados en noviembre, la Ley de Haciendas Locales, fija en su artículo 168, que el equipo de gobierno debe remitir al Pleno el presupuesto anual antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. ¿Lo habéis visto? Yo tampoco.

Mieres cerró septiembre de 2024 con 1.660 autónomos, septiembre de 2025 lo ha cerrado con 1.653, puede que la cifra sea pequeña, pero significa que Mieres no ha creado más negocios, sino que los ha cerrado, en un contexto, en el que muy levemente, hemos subido población, ¿qué hace o ha hecho el equipo de gobierno de Izquierda Unida para mitigarlo?

También sería bueno explicar, como en el último año, Langreo ha logrado crear casi cuatro veces más empleo que Mieres, pasando de 6.895 empleados afiliados al Régimen General de la Seguridad Social a 7.533 (638 más), y Mieres ha pasado de 4.485 a 4.647 (162 más).

Hay que copiar lo que funciona, y resulta lamentable que los concejales de Izquierda Unida se rían y hagan chanza en el Pleno cuando pedimos que copien al Alcalde de Siero a la hora de captar inversiones para su concejo, o que el Alcalde responda que le preguntemos nosotros al Acalde de Siero cómo lo hace, quizás es un trabajo que debería hacer él. Langreo y Siero no disponen de la programación cultural de Mieres, mal no les va, y tampoco les veo queriendo copiarnos, ni veo a sus ciudadanos lamentándose por no tener una Caja de Resistencia para contratar afines, sin embargo, todos los días encontramos mierenses que desean que inversiones que se van a la otra cuenca o a Siero, caigan aquí.

Para finalizar, señor Portavoz del Equipo de Gobierno de Izquierda Unida, la piscina descubierta en Vega de Arriba, ¿para cuándo?