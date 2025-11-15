Líneas críticas

En su brillante y documentado ensayo “Crítica de la víctima”, el profesor universitario italiano, Daniele Gigliolii, analiza los síntomas de lo que llama ideología del victimismo manipulador y al mismo tiempo alerta sobre sus nefastos efectos sociales, porque inmuniza de cualquier critica al poderoso que se revista de víctima. Y porque define a las personas por lo que sufren y no por lo que socialmente aportan: “La sociedad me lo debe todo”. A juicio de Giglioli, esa clase personas, que forma parte de la “aristocracia del dolor y de la mala suerte”, trata siempre de proteger su inocencia más allá de toda duda razonable.

Y un buen ejemplo de las miserias de esa obscena aristocracia (obsceno es aquello que debería quedar fuera de escena) son las memorias del rey emérito Juan Carlos I, publicadas en Francia y en francés hace unos días, y que se titulan intencionadamente “Reconciliación”. La escritora francesa, Laura Debray es la coatura de esas memorias, que se publicarán en España a principios del próximo mes de diciembre. Y, llama la atención que el que ha sido rey de España durante más de tres décadas haya elegido Francia para publicar primero sus memorias.

Por los fragmentos que se han filtrado por la prensa francesa y española, el libro está teñido de un impúdico victimismo. El mismo emérito ha declarado que fueron concebidas para explicar y defender sus decisiones, porque siente que “le han robado su historia”. Que no se lo reconocen sus servicios y sacrificios, y que incluso su abdicación fue “por el bien de España”.

Sin embargo, en una entrevista al diario francés “Le Figaro admite ser consciente de haber decepcionado y haber sido víctima de muchas debilidades y errores de juicio “por amor y por amistad”. Y de haber frecuentado “malas compañías” y aceptado regalos que pueden parecer inapropiados para algunas personas. Confiesa también por primera vez que “fue un grave error” aceptar un donativo de 100 millones de dólares de la monarquía saudí

Reconoce asimismo haberse dejado aconsejar por empresarios poco escrupulosos que actuaron en su nombre, pero sólo para beneficiarse de su amistad. Y sigue exculpándose, revelando sin escrúpulos que el general Armada le “traicionó”, en alusión al fallido golpe de Estado del 23F. Un asunto con muchas incógnitas que aún no han sido aclaradas.

En la primavera de 2019, Juan Carlos I se retiró de la vida pública. Y un año después, tras conocer las revelaciones sobre el donativo del rey de Arabia Saudita, Felipe VI renunció a cualquier herencia futura “para preservar la ejemplaridad de la Corona” y retiró a su padre la asignación anual de exjefe de Estado (algo más de 161.000 euros), aunque permanece como miembro de la Familia Real sin agenda oficial.

Haciendo nuevamente gala de su prepotencia real, a estas alturas muy desacreditada, le reprocha a su hijo: “No olvides que heredas un sistema político que yo he construido”. Y sobre la retirada de su asignación, vuelve a exhibir su impúdico victimismo, quejándose de ser “el único español que no cobra pensión después de casi cuarenta años de servicio”.

Por otra parte, como la historia está plagada de casos que en principio parecen inverosímiles,recuerdo como Sigmund Freud, recurriendo a su habitual tendencia el humor negro, utiliza el episodio de un joven que había matado a sus padres para ilustrar el caso clínico de un victimismo incurable. Pues bien, el último día del juicio, cuando el juez se retira para dictar sentencia, el joven le implora de forma muy ostensible:«Señor juez, no olvide usted que soy un pobre huérfano”.