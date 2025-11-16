A la expectativa

Sin duda que la actualidad de estos días, y más a medida que se acercaba la fecha del juicio, ha estado marcada por el caso del Fiscal General del Estado, a quien, como se sabe, se le acusa de haber filtrado a la prensa el correo electrónico en el que la pareja de Isabel Ayuso admitía sus delitos fiscales y trataba de llegar a un pacto con la Fiscalía.

Desde siempre he sido un admirador de las novelas policiacas. Georges Simenon es uno de mis autores favoritos, entre otros motivos por su forma de investigación, donde se van revelando gradualmente los detalles del crimen, apoyado siempre en el análisis psicológico de los personajes y en el contexto histórico y social en el que discurre la trama.

De modo que mientras en los medios de comunicación y noticias de todo tipo se iba desarrollando el argumento de esta intriga, yo me puse a la tarea de ir fijando los puntos cardinales que, a mi juicio, resultan más llamativos. Esbocé así un guión, un pequeño almacén de datos que me sirviera para seguir la enrevesada pista hasta llegar al claro del bosque.

Ante todo, procedí a separar unos árboles de otros. El reconocimiento del crimen, en este caso un delito fiscal, era palpable; también que lo que se discutía era otra cosa, no fuera que se quisiera trasladar a la opinión ciudadana que todo el monte es orégano y así confundir las ramas con la corteza primera.

A continuación, me fijé en la urdimbre psicológica de los principales actores, de modo especial en el juez Hurtado, que instruye el caso en el Tribunal Supremo y a quien se considera como el nuevo héroe de la derecha. Una opinión a mi juicio con bastante fundamento, dados sus servicios al PP: véase, entre otros, el único voto en contra de que M. Rajoy se sentase a declarar como testigo en la primera macrocausa sobre corrupción generalizada de este partido, o su papel como ponente en el asesinato del fotoperiodista José Couso, coincidiendo con las tesis del entonces presidente José María Aznar de que dicho asesinato no podía ser achacable a las fuerzas norteamericanas.

Adentrándome ya en mitad de la espesura, recogí un par de hojas que creo que Simenon hubiera considerado relevantes. De una parte, y tal como se desprende de las noticias de varios medios de comunicación, durante las seis jornadas del juicio no ha aparecido la prueba de cargo de la filtración, lo que fue reconocido por el abogado del Estado. De otra, según la UCO, las acusaciones se basan solo en "inferencias", básicamente en "coincidencias temporales".

Cerca ya del final del bosque, me encontré con el contexto histórico de la trama, al que Simenon concedía gran importancia. Por lo que se refiere al caso que nos ocupa, y por mucho que se quiera seguir edulcorando la transición, pocas dudas hay de que en su camino no consiguió ventilar la habitación oscura del franquismo, tanto en lo que se refiere a las fuerzas policiales como a los estamentos de la justicia. Cierto es que hay muchos jueces, fiscales y servidores de la justicia que visten una toga democrática; pero no es menos verdad que eso que desde siempre llamamos la "cúpula", sigue ocupada por los herederos más o menos directos de la época oscurantista (ejemplos no faltarían para demostrarlo).

Visto para sentencia, quedo a la espera de la definitiva resolución del asunto. Recuerdo una novela de Simenon: "Maigret y el falso culpable", lo que me lleva a pensar que, con los datos que he ido recopilando en este caso, tal vez me sería posible construir una narrativa político policial que se le parezca. A ver si me animo.