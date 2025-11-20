Felices 50

Felicidades, querida prima. Cumples cincuenta años el 20 de noviembre, en la misma fecha que el dictador Franco murió en la cama. Ya hemos recibido tu invitación para celebrar tu cumpleaños. Tenemos hablado mucho del personaje. A ti empezó a interesarte, cuando supiste la coincidencia de la fecha de tu nacimiento con la muerte del dictador. De algunas de las conversaciones sí recuerdo su contenido. Te cuento.

Cuando no entendías, eras muy joven, que la historia tildase de traidor a Franco, te recordaba, precisamente, la historia: en los cuatro días posteriores al decreto de 23 de abril de 1931, igual que todos los militares de carrera, el general Franco hizo públicamente la siguiente promesa: "Prometo por mi honor servir bien y fielmente a la República, cumplir sus leyes y defenderla con las armas". Esa promesa fue un solemne compromiso de un militar en el ejercicio de su profesión. El 18 de julio de 1936, este mismo general se levanta en armas contra la República, configurada democráticamente por los votos del pueblo español. Es decir, traiciona su solemne promesa y toma las armas que la República le había confiado para defenderla. Es inapelable su traición.

Franco cometió el más grave delito que un militar pueda realizar: renunciar al valor moral del honor, lo que implica incuestionablemente la traición. No parece que haya que hacer exhibición de conocimientos sociológicos del contexto de aquellos años para, sin discusión, definir al General como desleal, y siguiendo su trayectoria militar y política como un criminal de guerra, así como responsable de crímenes contra la humanidad y contra la paz. La ONU en su resolución 39/ 1946, dictaba: "… el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini".

En una de las charlas que tuvimos tú no entendías como, desde sectores que defienden y añoran el túnel negro del franquismo, se hace abstracción de la personalidad militar del comentado, separándola de la acción política del individuo. Queriendo, así, justificar la primera, no cuestionando la otra. Es decir, un Franco bueno y un Franco malo… Te parecía, y así es, una postura de cinismo exponencial. "Lo cual hace más imposible la figura de quien sumió a España en el túnel del tiempo", concluiste en el razonamiento.

Se hace casi imposible, por el dolor que suscita todavía, a los cincuenta años de su muerte, leer o escuchar la defensa no solo de Franco, sino también de sus cuarenta años de poder. Aún hoy, la devoción que merece la dictadura franquista y las "glorias" de aquel dictador a gentes que conocieron y saben que sí es verdad los cuarenta años de miseria y persecución de las ideas: las fosas que actualmente se recuperan, son testigos que vocean lo que fue aquel tiempo de Franco y sus leales.

Tienes la suerte de vivir en una democracia, ganada y regada con la sangre y el sacrificio heroico de los y las que se opusieron al régimen del caudillo dictador. Una democracia que sé no es la que tú quieres, yo tampoco, por incompleta y monárquica. Una Monarquía que tú y yo no votamos, como el resto del pueblo español. Pero siendo así, lo que tenemos que hacer es no perder el terreno votando, cuando corresponda, a la izquierda. Ya que me parece y tú me lo confirmaste hace poco que cabe la posibilidad de que la incompleta democracia, se quede en barbecho si se cumplen algunas encuestas.

Lo que está ocurriendo desde sectores de derechas y de extrema ídem no es solo una postura franquista, es un desafío frontal y beligerante hacia el Gobierno legal y legítimo de España y su pueblo. Algunos actos públicos que están ocurriendo ahora, en democracia pueden, a mi juicio, rayar en "terrorismo", dado que en esos actos se enaltece la figura de quién permitió actos de lesa humanidad. Tarda este gobierno de coalición, de izquierda, en tomar medidas de orden público en las concentraciones ilegales que se producen de parte de la extrema derecha. Esperemos, no arrepentirnos de esta falta de valentía del gobierno.