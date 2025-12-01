Realidad y recuerdo de la lucha por la democracia

La aparición del libro "Memoria de la resistencia democrática asturiana. Testimonios Vol. II", publicado por la Fundación José Barreiro, constituye una excelente oportunidad para recordar y dar relevancia a la realidad social que vivimos cuantos nacimos antes de 1975, habitantes de pueblos y ciudades en los que las libertades de reunión, de asociación y de expresión estaban prohibidas; una sociedad en la que los derechos de las personas a ser tenidas en cuenta y a ser escuchadas, a decidir sobre los asuntos públicos estaban limitados por la voluntad de los gobernadores civiles y militares, la del poder sindical ejercido por el Sindicato Vertical o la del poder político representado por el Movimiento Nacional, heredero directo del fascismo italiano y el nazismo alemán de los años treinta del siglo pasado.

El libro recoge las entrevistas hechas a personas que durante la dictadura reivindicaron las libertades y lucharon por un cambio de régimen y el reconocimiento de la democracia en el país; la edición de los textos y la presentación de los entrevistados ha sido realizada por el historiador Cristian Rangel, colaborador de la Fundación. Este segundo volumen de la colección recoge las entrevistas de los socialistas Rafael Fernández y Emilio Llaneza, las militantes de la Juventud Obrera Cristiana Aida Fuentes y Lourdes Cueto, el comunista Manuel García González “Otones”, y el anarquista José Manuel Fernández Cabricano.

La publicación será presentada a las 19.00 horas del martes día 2 de ciciembre en el Cidan de Pola de Laviana, en un acto coorganizado por la asociación Cauce y la Fundación José Barreiro, con la colaboración del periódico LA NUEVA ESPAÑA y el Ayuntamiento de Laviana. En la presentación tendremos la oportunidad de conocer y quizás revivir las voces, experiencias y vivencias de quienes protagonizaron la lucha por las libertades en nuestro país, como es el caso de Aida y Lourdes, y de quienes convivieron y colaboraron con alguno de los entrevistados como sucede a Daniel Rodríguez, sobrino de Otones, a José Manuel Barreal, colaborador de Cabricano, y a Jesús Sanjurjo, compañero y colaborador de Emilio Llaneza y Rafael Fernández.

La presidenta de Cauce, Isabel Rivera, enmarcará el acto y el libro en la trayectoria de la asociación y el presidente de la Fundación José Barreiro, Jesús Sanjurjo, reflexionará sobre la importancia que tiene el proyecto de recuperación y difusión de la memoria de la resistencia antifranquista en nuestra región en la que él mismo participó como dirigente socialista.