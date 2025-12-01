Testimonios II

Este martes 2 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Centro de Innovación y Desarrollo Alto Nalón (CIDAN) de Laviana tendrá lugar la presentación de la obra "Memoria de la resistencia democrática asturiana. Testimonios, Volumen II". El acto, organizado por la Fundación José Barreiro, entidad promotora y responsable de la publicación, contará con la colaboración del Ayuntamiento de Laviana, la asociación Cauce del Nalón y LA NUEVA ESPAÑA.

Como indica el título del libro, estamos ante el segundo volumen de una colección de testimonios de personajes históricos relevantes en la lucha por la consecución de las libertades en España en general y en Asturias en particular llevada a cabo durante el período de la dictadura franquista.

En la segunda mitad te los años ochenta del siglo XX, desde la Fundación José Barreiro, con una perspectiva histórica loable, se realizaron una serie de entrevistas grabadas en audio a todas cuantas personas pudieron que de una u otra forma, desde diferentes perspectivas ideológicas y desde distintos niveles de responsabilidad, se opusieron la dictadura y lucharon por recuperar la democracia. Su labor de entonces ha permitido conservar las voces, las experiencias, las vivencias y las opiniones de aquellas personas del ayer que hoy son ya, por derecho propio, personajes históricos.

En la actualidad, con un cuarto de siglo XXI andando, se han editado ya dos volúmenes—cinco entrevistas por tomo que recogen los testimonios de once hombres y mujeres.

En el caso del libro que presentamos, están presentes los testimonios de Lourdes Cueto y Aida Fuentes—de la Juventud Obrera Católica Femenina—, Rafael Fernández y Emilio Llaneza—socialistas— Manuel García González "Otones" —comunista— y José Manuel Fernández Cabricano—anarquista—.

El acto, presentado por Isabel Rivera, presidenta de Cauce, contará con la intervención del Jesús Sanjurjo, presidente de la Fundación José Barreiro; Lourdes Cueto y Aida Fuentes, protagonistas del libro; José María Barreal San Martín, en representación de la CNT, Daniel Rodríguez, sobrino de Otones, además de yo mismo, como editor de la obra.