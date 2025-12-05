Menos crispación y más política

Hace aproximadamente un año me asomaba a estas mismas páginas para dar una explicación que creía necesario dar a los vecinos respecto a la ruptura por parte del equipo de gobierno del acuerdo al que habíamos llegado para elaborar un estudio serio y riguroso acerca de la limpieza en Langreo y la organización del servicio.

Fue una ruptura de esas “en diferido y fluyendo” porque nadie se dignó a decirlo como se dicen estas cosas: dando la cara y de frente, pero eso ya no tiene remedio.

Hoy vuelvo a asomarme para decir que estoy de acuerdo y comparto plenamente lo que muchos vecinos me vienen diciendo desde hace tiempo: “Dejaros de historias, de reproches y de broncas y poneros a trabajar por esti municipiu”

Cuánta sabiduría y qué análisis tan acertado te regalan los que viven en tu misma calle, o compran en tu misma panadería o dan una vuelta por el mercau al lao tuyo, los que toman algo en el mismo bar o hacen cola como tú en la farmacia o en la “Caja” (la de ahorros, ay qué lejos queda aquella Caja, quien te ha visto y quien te ve…)

Tristemente desde hace un año para acá no se ha avanzado, se intenta hacer algún lavado de imagen, pero la sensación general es que seguimos prácticamente como estábamos. Y no carguemos todo al trabajador, en todos los trabajos hay un departamento que, si funciona, hace que el engranaje arranque, es el departamento de organización del trabajo.

Una organización del trabajo profesional y con raciocinio logra optimizar los recursos y los resultados.

Estamos ante un momento histórico y en el que parece que se abren nuevas oportunidades. Histórico porque por primera vez Langreo tiene deuda cero, es decir, se ha utilizado una parte del remanente en amortizar la totalidad de la deuda que el Ayuntamiento mantenía con diversas entidades de crédito. El remanente, no nos equivoquemos, se genera en un pequeño porcentaje por el ahorro en algunas partidas pero fundamentalmente por la "inejecución" presupuestaria, básicamente en el capítulo de inversiones.

Muchos de los préstamos que había suscrito el Ayuntamiento, se solicitaron bajo el pretexto de realizar inversiones que finalmente nunca se llegaron a ejecutar y así, año tras año, préstamo tras préstamo, grandes anuncios grandilocuentes…. y de las obras que se iban a hacer: nada.

Por una vez en la vida, se hizo caso a la propuesta del Partido Popular y ya que no se realizaron esas inversiones tan anunciadas, por lo menos utilicemos el remanente en desahogar financieramente al Ayuntamiento, ello nos permitirá sanear las cuentas municipales y poder elaborar unos presupuestos reales y sobre todo realizables. Los tiempos de anuncios rimbombantes y de promesas de inversiones millonarias en castillos de humo ya han pasado; debemos establecer prioridades y realizar unos presupuestos teniendo como objetivo el 100% de ejecución, por lo menos el 90.

Vivimos otro momento en el que parece abrirse una ventana de oportunidad, es innegable que hay una demanda creciente en el sector inmobiliario; somos municipio objetivo de personas de otras comunidades autónomas que vienen e invierten en segunda vivienda de temporada o vacaciones, algunos incluso como residentes permanentes aprovechando el teletrabajo. Debemos estar preparados porque es previsible que, bien de forma permanente, bien dependiendo de la temporalidad, nuestra población aumente y con ello sea necesario reforzar o incluso aumentar los servicios que tenemos la obligación de prestar. Estos movimientos se observan no solo en zona urbana, también en zona rural y debemos estar preparados para ello.

Por eso es necesario hacer unos presupuestos realistas y ejecutables, olvidándonos de fuegos de artificio y estableciendo prioridades; yendo pasito a pasito pero sin pausa y no queriendo arreglar todo al mismo tiempo, así solo pondremos remiendos. Vayamos por partes pero de forma efectiva.

El Partido Popular, a pesar de no ser socio ni preferente, ni prioritario para el equipo de gobierno, va a recoger el mandato de nuestros vecinos que está muy por encima de cualquier cargo público y prepararemos un plan estratégico de actuaciones que consideramos prioritarias.

Estaremos preparados por si el equipo de gobierno decide aparcar la crispación y empezar a hacer política, la política que interesa a los vecinos, la de los hechos y realidades, la de la convivencia, el desarrollo y el aprovechamiento de las nuevas oportunidades.