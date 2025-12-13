A veces, no parece que el sustantivo “cultura” obedezca a lo que en su definición se dice. Más bien, se condiciona la cultura a intereses ajenos a ella y se utiliza en función de los mismos. Es lo que, en Asturias, sienten algunos sectores de la ciudadanía con respecto a la reciente declaración de la sidra como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Claro, que no habla solo de “sidra”, sino que se trata de “La Cultura Sidrera Asturiana”. Más amplio y global.

El 4 de diciembre de 2024, en Asunción (Paraguay) tuvo lugar la solemne declaración. La alegría fue común en toda Asturias. Y, cómo no, en la industria sidrera a la que se cuestiona que su interés vaya más hacia la bebida que hacia el contexto educativo. Olvidando toda una serie de pasos, antes de la venta de la botella de sidra, lo que da lugar a que se conforme más “la cultura del alcohol”, dicen…, que la pretendida “Cultura Sidrera Asturiana”. Como suele ocurrir en todo acontecimiento de la envergadura y categoría del comentado, y más cuando hay intereses económicos muy sustanciosos, como es el caso, la fundamentación de la crítica va por barrios.

La Consejería de Educación del Principado de Asturias y en base a salvaguardar esta “Cultura Sidrera Asturiana” incorpora al Currículo Escolar, todo lo concerniente al mosto fermentado de la manzana. Es decir, se estudiará desde la E. Primaria. Incluyendo en el currículo medidas educativas sobre el tema, con la incorporación de contenidos y objetivos sobre cultura sidrera asturiana, así como la edición de materiales didácticos y divulgativos, tales como un juego de la sidra que estará en los centros educativos para acercarla desde edades tempranas y la elaboración de un cómic. Todo redondeado con la celebración del “Día Mundial de la Sidra”, cada 3 de junio. Hasta aquí, el muy resumido tema de la sidra como Patrimonio Inmaterial…”.

Lo anterior viene a colación de un trabajo extenso que se llevó, con éxito, en el Curso Escolar 1988/89, hace 36 años, en el C.P. de Lada. Un grupo de alumnas y alumnos, junto con dos maestras, María Fernanda Gómez (Nandi) y María del Carmen Mateo y dos maestros, José Antonio Álvarez, responsable de la emisora del colegio, que se encargó de lanzar a las ondas nuestro Proyecto, y el que esto escribe, que ejerció de coordinador, “nos adelantamos”, tal vez, a la “Cultura Sidrera Asturiana”. En aquel curso escolar, llevamos a cabo un “Proyecto Curricular de Aula” alrededor de “El Manzano”, como eje transversal en las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales, conjugando la naturaleza con la cultura asturiana desde la producción de manzana y lo que conlleva en todo el proceso: conocimiento del propio entorno asturiano, tanto regional como local.

Manzano

Fue en sexto de aquella E.G.B., cuando 40 alumnas y alumnos, plantaron semillas de manzana, que nos dieron un incipiente manzano trasplantado a una maceta grande para darle espacio de crecimiento. Alrededor del manzano se estudiaron, entre otros muchos aspectos, los parásitos del mismo; los abonos y su composición… Para ese estudio y conocimiento compramos un libro que trata con amplitud “El Manzano”. Estudiamos las clases de manzanas; su recolección y su trabajo; la economía subyacente en la producción de la manzana en Asturias; las zonas de producción en la región y transporte…

Efectuamos varias visitas, como el "Llagar de Arbesú, en Santa Marina, donde la sidra dulce fue la estrella del alumnado. La Pomológica de Villaviciosa y la fábrica de "Sidra El Gaitero". En los tres lugares se nos explicó lo referente a cada uno en el ámbito de la manzana, hasta llegar a la sidra. La atención que nos dispensaron, que fue mucha, quedará en nuestro agradecimiento.

Como complemento al trabajo elaboramos un diaporama con todo el proceso de la sidra, desde el traslado al llagar de la manzana en camión, hasta su final en “Sidra’l duernu”, para posteriormente trasladarla a los depósitos de fermentación.

El Centro de Profesorado y Recursos del Nalón/Caudal (CPR) publicó ejemplares del trabajo en enero de 1994. También, LA NUEVA ESPAÑA, el 15 de agosto de 1993, en su sección de “Gastronomía” de José Antonio Fidalgo, se hace eco del Proyecto realizado en el colegio, con el título “Manzana y sidra en Lada”. Destaca José Antonio Fidalgo, un comentario que le hacemos al enviarle el libro: “Trabajo como el que le remito ayudan a los/las escolares a conocer y a amar un poco a esta tierra asturiana y por extensión a todas las tierras.

¿Fuimos en el Colegio de Lada, en aquel lejano 1989, pioneros de la “Cultura Sidrera Asturiana”? Sé que suena a “grandonismo”. Pero, también sé que el alumnado se acuerda de aquello y que a todos nos queda la satisfacción de pensar que, tal vez sí, o ¿Por qué no?