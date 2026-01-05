Un Ujo alegre

"Es en Ujo donde reina la alegría" . Es la frase con la que da comienzo una canción que ahora no se escucha, pero que existe, que yo lo sé... "Es en Ujo donde reina el buen humor. / No cambiaremos de carácter ningún día, / aunque nos paguen un millón".

Bullía este pueblo en actividades durante todo el año. Durante siempre. Aunque suene raro. Durante siempre, repito. Las había de diferente tipo. Fiestas de San José Obrero, cabalgata de Reyes, carnavales, foguera de San Juan, amagüestos, jornadas gastronómicas, etc, etc y muchos etc. En este pueblo, que en su momento albergó a cerca de 5.000 y a día de hoy ronda los 1.950, era habitual escuchar los característicos ruidos de las explosiones de los "voladores" o de los fuegos artificiales. Nuestros vecinos de Carabanzo nos preguntaban si estábamos todo el año de fiesta.

Después de algún tiempo sin tanto bullicio vuelven a este pueblo, de origen astur-romano, los relinchos de los caballos de metal soportando sobre sus ancas a medio millar de Papás Noel dirigidos por un valiente, osado, atrevido caballero, Don Alberto González Masid. Ruidos de motores y bocinas inundaron la carretera general hasta su llegada a la calle Rodríguez Vigil, donde se reunieron con otros personajes que acudieron a la cita bajo la dirección de Pika Ujo. Un grupo de divina juventud, que dirigidos con buena mano por Pablo Ortiz y su pareja Nerea González, asombraron con sus bailes y colorido a multitud de pequeños y mayores que les estaban esperando.

Lo mejor viene a continuación. Si espléndido fue lo relatado, mejor aún resultó la noticia de que estos mismos actores serán los que nos organicen hoy la tradicional Cabalgata de Reyes y parece ser que la de un montón de años venideros. Tendremos, también, las Fiestas de San José Obrero y prometen que muchas otras cosas más.

El intrépido responsable de todo ello Alberto González Masid, que a la par según dicen es un gran DJ, se atrevió con la instalación de un bonito alumbrado en el campo de la iglesia y de acompañar con su música todo el evento. Estuvimos a punto de fletar autobuses desde todos los puntos de España y algún AVE para visitar nuestra decoración navideña. No sería la primera vez que Ujo hiciera parar un tren durante dos horas. Como siempre este pueblo ha de agradecer la colaboración de los industriales, léase bares y comercios, para llevar a buen puerto esta celebración

Tenemos la obligación, también, de recordar a esos otros grupos que nos trajeron hasta nuestros días la maravillosa Cabalgata de Reyes dirigidos por Ana Berdonces y Andrea, sin desmerecer al resto. Gran trabajo. Gracias.

Si excelente fue el espectáculo, inmejorable resultó la organización. Nuestro Ayuntamiento colaboró con vehículos y personal de la Policía Local y la asistencia de Marcelino Estrada Lada, a la sazón concejal responsable de Protección Civil.