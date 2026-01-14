Las reinas magas de Villoria

En Villoria desde hace muchos años tenemos unas reinas magas que son las encargadas de que podamos disfrutar de una Cabalgata de Reyes en el pueblo.

La primera cabalgata que se hizo, fue en el año 1990 y la organizaron “unes chavalines y un chavalín”: Emma, Arancha, Leticia, Rosa, Diana, Nuria, Vanesa y Óscar. Los Reyes iban caminando por Villoria y tirando caramelos que habían donado los diferentes comercios y establecimientos del pueblo. En esta ocasión los Reyes Magos fueron ellas mismas.

Al año siguiente, ayudaron a esta juventud, Mª del Carmen, Amalia y Marité, y los Reyes Magos eran también unos “chavalinos”: David, Antonio y Félix. Fue a partir del año 1992 cuando ya quedaron ellas tres como “reinas magas”, organizando la cabalgata con la ayuda de Herminia y Olga.

Los tres Reyes Magos, que fueron cambiando con los años, comenzaron a ir en tractor a partir de ese año, y el conductor, que además ponía el vehículo, era Agustín el de Fechaladrona. De ellas salió la idea de que una vez que finalizara la cabalgata, los Reyes Magos fueran al Centro Cultural y repartieran regalos a todos los niños y niñas a los que sus padres y madres les hubieran "encargado" un regalo allí.

También comenzaron a recoger donativos por todos los establecimientos de Villoria y de la Pola, para hacer un “macro-sorteo” en el mismo centro cultural, con un número que se reparte a cada persona que entra a ver a los Reyes una vez que termina la cabalgata. Estamos hablando de cientos de regalos que se reparten, con la idea que todos los niños y niñas, y también las personas mayores, tengan regalos esta noche.

Durante muchos años organizaron un "baile" de noche, para que las que ya no éramos tan niñas y niños, pudiéramos disfrutar un poco más de ese día, y con el fin de recaudar dinero para la cabalgata del año siguiente.

Así fue hasta el año 2011, cuando ellas decidieron que ya era el momento de dejar paso a otras personas, y una vez más aparecieron tres reinas magas, que se encargarían de organizar la cabalgata hasta la actualidad: Lucía, Esther y María, a las que poco después se unió Laura.

Ellas siguieron con la tradición de los años anteriores, la cabalgata en la que los Reyes se mueven por todo el pueblo subidos en un tractor, con la ayuda de Tomás que es el nuevo conductor, la entrega de regalos a niños y niñas y el sorteo de cientos de regalos para niños, niñas y mayores que ese día nos damos cita en el centro cultural.

Lo que ya no tenemos es el baile de la noche, pero organizan todos los años en la primavera, una espicha con el mismo fin que el del “baile”, recaudar dinero para la cabalgata del año siguiente, y que además da vida a nuestro pueblo. Por supuesto, en los dos eventos, cuentan con la ayuda de personas cercanas a ellas, que desinteresadamente colaboran para que todo salga bien y podamos disfrutar las personas que allí nos damos cita.

Muy importante durante todos estos años es la presencia de “pajes” acompañando a los tres Reyes Magos, y de eso siempre se encargaron los niños y niñas de más edad del pueblo. Todos los años se juntan entre diez y doce que acompañan a la cabalgata dando luz a estos Reyes llegados de Oriente.

Esta es la historia de la Cabalgata de nuestro pueblo y de esas Reinas Magas que nos acompañan desde hace más de veinte años, y desde aquí, públicamente, quiero decir gracias, gracias y gracias, en mi nombre y en el de todas las personas que vivimos en Villoria, por hacer posible que podamos disfrutar de este día de ilusión y de magia, en familia y compartiendo con todos los vecinos y vecinas.