Vender el territorio

Si queremos de verdad vivir el turismo con sentido económico y social, es necesario aprovechar los recursos endógenos existentes y vender con entusiasmo el territorio. Por estos lares se están haciendo las cosas con excesiva parsimonia, con poca reflexión de lo que se pretende llevar a efecto en el campo de los servicios con la actividad turística de punta de lanza y creer con más ahínco en las posibilidades reales de un destino ideal. La pródiga naturaleza, la excelente culinaria y sus gentes emprendedoras son singularidades que están ahí para conformar un Turismo de altura bien entendido.

Fallan las infraestructuras, las ideas en acción y una gestión política más incisiva y directa para alcanzar objetivos de nivel sin que este empuje sea la panacea, porque Asturias y las Cuencas no van a vivir del Turismo; eso sí sería y es un importante complemento económico para muchas familias, especialmente el llamado Turismo Rural que dicho sea de paso pide a gritos un revulsivo en sus planteamientos de renovación.

El Paraíso Natural, ese anuncio tan ilustrativo y emblema del significado de nuestra geografía impetuosa y brava debe seguir con esa promoción nacional e internacional. En este aspecto nuestros vecinos cantábricos a izquierda y derecha saben lo que quieren y convierten sus entornos en proyección continua y continuada. Venden sus enclaves con su raíz primigenia ahondando en las tradiciones, su historia, su cultura, patrimonio y envueltos en los mejores productos del mundo que ofrece su tierra.

Me parece que esos vecinos del Norte viven a fondo su realidad, creen en lo suyo, son intensos en sus retos y saben que lo que proyectan tiene un reflejo positivo. Es urgente que nuestros gestores políticos en el campo del Turismo con el apoyo de la iniciativa privada, no sean conformistas, viajen más, no se miren tanto al ombligo, más lectura socioeconómica y se refugien en nuevas experiencias dando fuerza al producto local. Ahí puede estar el éxito de un programa avanzado en el sector de los servicios, los profesionales de ese Turismo Rural, pionero en España, lo demandan con sentido común.

Asturias y las Cuencas deben saber que el momento crítico de sus espacios por la poca industria y el paro juvenil tiende a buscar alternativas idóneas que animen a esta situación a dar un salto cualitativo en sus planteamientos de futuro. Y el Turismo es un movimiento financiero obligatorio que desea estar ahí como estrategia de rentabilidad y poder competitivo. Menos verborrea, más inteligencia turística, conocer mercados actuales, nuevos modelos de desarrollo, lograr esa armonización de objetivos, la palabreja sostenibilidad la aborrezco, y ese libro blanco del Turismo con la sana intención de saber lo que se persigue. Innovación es la clave de Asturias y las Cuencas con un destino único a ofertar con sabiduría y rigor.