Opinión
En memoria de Vicente
Gutiérrez Solís fue un protagonista directo de la lucha contra la dictadura
Vicente Gutiérrez Solís, el Bigotes, Vicentón, fue un protagonista directo de la lucha obrera de la segunda mitad del siglo XX en Asturias. Memoria de la clase obrera, su vida estuvo marcada por la determinación y sus consecuencias: la clandestinidad, el destierro, la cárcel y el exilio; la precaria vida de quienes optaron por ser de los imprescindibles, los que luchan toda la vida y asumieron las duras consecuencias.
Primero contra la dictadura y después en democracia, por los derechos y las libertades, siempre: un comunista, un camarada, un amigo. Historia del PCE, de las Comisiones Obreras, de IU y del movimiento vecinal langreano y asturiano. Su imagen, su bigote, forma parte de la iconografía de las movilizaciones asturianas.
Recordarle a él es pensar en su esposa Marcolina, en Anita Sirgo, en Tina Marrón… en todas y todos los que ya no están. Dice Ramón García Piñeiro que con la muerte de Vicentón ya no queda nada del siglo XX. Nos toca, pues, a los que tuvimos la suerte de compartir nuestro tiempo con ellos, mantener viva la memoria.
Su archivo personal ya fue depositado por él en el Archivo Histórico de Asturias y, en 2022, se publicó su biografía –"Y desde entonces ya no hubo domingos. Vicente Gutiérrez Solís"–, escrita por otro luchador, el historiador Héctor González Pérez. Vicente fue un comunista ortodoxo, pero no dogmático, como nos explicaría el filósofo Lukács. Vicente reivindicó en su última etapa militante la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas de la dictadura y, en su persona, formó parte de la llamada "Querella argentina", con la esperanza de que algún día se haga justicia, que él ya no verá. Que la tierra te sea leve, Vicentón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios
- El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: 'Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos
- Fallece un hombre atropellado por un autobús en Riaño, frente al Hospital Valle del Nalón
- Malestar entre los hosteleros de Langreo por la norma que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares: 'Es una faena
- Fallece Nacho Capri, miembro de una querida saga de hosteleros mierenses
- Leo, el asturiano de 5 años que ya es una promesa gastronómica en Youtube: 'Cocino caserito y saludable
- Víctor Manuel: 'Me importa tres cojones la censura en redes; a mí me pusieron dos bombas en casa
- Clamor en Pajares para cesar a la directora general de Deportes: usuarios y empresarios pierden la paciencia con la gestión de la estación tras un polémico cierre por viento