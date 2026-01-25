Vicente, eras tú el que nos ayudabas

Vicente Gutiérrez Solís fue un luchador por la democracia. Fue militante del Partido Comunista, pionero del sindicato Comisiones Obreras, represaliado, torturado, desterrado en Soria, ocho veces encarcelado, fue señalado durante 18 largos años, durante los cuales no pudo ser contratado ni montar un negocio propio, asfixiado por el régimen franquista; ya en democracia impulsó el movimiento asociativo, fue presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Langreo, y también de la de Asturias ... Pero ante todo, y esto lo digo con el corazón, Vicentón fue una gran persona, un hombre íntegro, al que muchos vamos a echar de menos

Cuando empecé a escribir en LA NUEVA ESPAÑA en 2003 lo conocí a través de su trabajo en las asociaciones vecinales. Siempre ayudando, siempre siendo educado, echando una mano a un novato como yo. Luego, poco a poco, fui descubriendo su historia. Un compañero me decía hoy que su vida da para una serie de Netflix. No se equivoca, se trata de un periplo vital que resulta extraordinario. Creo que hablo en nombre todos los que formamos parte de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas cuando digo que a vamos a echar de menos a Gutiérrez Solís. Su sonrisa, su boina ligeramente ladeada, su voz grave, casi ronca, su espíritu inquebrantable, siempre buscando lo mejor para la comunidad, su sinceridad, y su forma de ser, agradecida. Porque Vicentón daba las gracias con sinceridad, te daba la mano y te la envolvía, con unos dedos fuertes, poderosos pese a la edad. Decía que lo ayudábamos mucho. No, Vicente, no. Lo cierto es que eras tú el que nos ayudabas. Gracias por todo.