Muere Vicente Sánchez, un comunista incombustible

Vicente Sánchez Díaz, de 93 años, más conocido por Vicente Matagochos, un hombre prudente, comedido, respetuoso y fiel comunista, hermano de Pepín Sánchez, el de Galería Minera. Vicente, del que hace menos de un año fue ingresado en la Residencia Minera de Felechosa. Hoy decimos que ha muerto, lo hizo hace unos días. Paz para él, que era una buena persona, un hombre fiel y respetuoso. Como Colás el Xaxu, del mismo ideario pero que hace ya muchos años que se fue.

A Vicente le solíamos encontrar algunas veces a la hora de recoger el periódico. Charlábamos un rato, hablamos de salud, de las pastillas que tomábamos... de lo divino y humano, pero siempre con respeto Era amigo, de fiar. En sus últimos años alternaba con Ramón Corte, de Sayeo, que falleció hace tres años, y con José Manuel Portal, hijo de Manolo Portal. Tomaban unos cafés, no hablaban mucho, pero, se entendían bien. Después, cada cual iba para su casa...

Vicente era hijo de José y Sofía, dos buenísimos paisanos, que vivían en la Plaza San José. Le venía lo de Matagochos de una tía abuela del siglo XIX, que siendo carnicera, hacía de matarife por los pueblos de Laviana. Otro personaje hermano de Vicente, que creo cuenta al rededor de los cien años, es Paulino Toroces, residente en el Centro Geriátrico de Laviana.

Vicente Sánchez Díaz. / A. S.

En sus años mozos, Vicente fue duramente perseguido por el franquismo. Fue más de cuatro veces encarcelado. Sin embargo, una noche él y otro recluso lograron fugarse de la cárcel de Laviana. Fueron apresados a los pocos días, pero aquella fuga fue histórica. De Sobrescobio a Peña Mayor había más fuerza tras ellos que peñones había en los montes... El Comisario Claudio Ramos le tenía poca simpatía....

Hoy lamentamos su fallecimiento. Los afines a él, que son muchos, han de lamentar la ausencia de este buen paisano. Él, como otros más, formaba parte de viejas y entrañables familias de Laviana, que van desapareciendo de esta comunidad. Nuestra condolencia a sus familiares, que todavía tiene y nuestro recuerdo para él, desde el afecto y el respeto.