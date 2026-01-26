Opinión
Seresmitológicos
Se fue Vicente Gutiérrez Solís, un paisano de Langreo que luchó como pocos por derechos que hoy entendemos inquebrantables, unos derechos por los que hubo gente que llevó somantas de palos, que estuvo en la cárcel y que tuvo que abandonar su tierra. No son seres mitológicos, no son batallitas del abuelo, son personas con las que te cruzabas por la calle. «Era un vecino normal», dirían quienes no le conocían demasiado, pero no era así, su vida no fue normal, en el sentido que lo entendemos el resto, porque él no la entendía de otra forma. Vicente nació en 1933 con una guerra en la que «no hubo elección, murió quien pudo» y el fin de esa guerra incivil dio paso a una batalla en la que el langreano combatió hasta su muerte, un frío y extraño sábado de enero.
Su memoria se irá diluyendo. Nadie se acuerda de nosotros después de muertos. En unos años nadie recordará su boina, su bigote, su biografía. Nadie sabrá si fue deportado a Soria, a Menorca o a la isla de Elba; nadie pondrá como ejemplo su amor a Marcolina. Pero cuando un médico firma una baja laboral, cuando un trabajador disfruta de sus vacaciones, cuando una mujer decide qué hacer con su vida, cuando una pareja de homosexuales pasea de la mano por la calle. Ahí, en cada uno de esos momentos estará el legado de Vicentón, por muchos años que pasen.
Suscríbete para seguir leyendo
- Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios
- El emblemático llagar asturiano que está a punto de volver a la actividad tras cerrar en 2025
- Dos heridos muy graves (uno de ellos tuvo que ser excarcelado) en un tremendo accidente de tráfico en Sotrondio
- La reconversión de una mina en Asturias: del carbón a plantar guisantes lágrima (300 euros kilo), salicornia (35) o wasabi (100)
- Malestar entre los hosteleros de Langreo por la norma que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares: 'Es una faena
- Fallece Nacho Capri, miembro de una querida saga de hosteleros mierenses
- Leo, el asturiano de 5 años que ya es una promesa gastronómica en Youtube: 'Cocino caserito y saludable
- Fallece Vicente Gutiérrez Solís, 'Vicentón', histórico luchador por la democracia en España, represaliado del franquismo